Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, ai Cancro viene affidato l’arcano della Luna, simbolo di mistero, profondità emotiva e mondi interiori inesplorati. Questa carta, evocativa di tutto ciò che è nascosto e mutevole, invita a lasciarsi attraversare dalle correnti sotterranee della psiche, riconoscendo che spesso la verità si cela dietro veli di apparenze e intuizioni. La Luna rappresenta un viaggio nei meandri della sensibilità, dove i contorni tra sogno e realtà sfumano e la luce fioca rivela tanto quanto occulta. In molte tradizioni esoteriche, questo arcano non annuncia solo illusioni, ma sussurra il potere dell'ascolto interiore e della saggezza non razionale, spingendo verso un orizzonte fatto di riflessi e risonanze emotive.

Per il segno del Cancro, da sempre collegato alle acque profonde e ai sentimenti cangianti, l’oroscopo dei tarocchi mette in risalto una sensibilità acuita e una particolare ricettività alle vibrazioni del prossimo. Il legame naturale con la Luna emerge oggi in tutta la sua potenza, offrendo ai Cancro una predisposizione straordinaria ad accogliere sogni premonitori, pensieri vaganti e antiche emozioni che riemergono come maree. Questo arcano ricorda che l’incertezza e la confusione, se ascoltate senza timore, possono diventare fonti di creatività e visione interiore. I Cancro potranno trovare ispirazione in tutto ciò che rimane indefinito, abbracciando l’ignoto con coraggio gentile e la naturale propensione ad accudire ciò che viene rivelato dalla notte della psiche.

Parallelismi con altre culture

Nelle tradizioni dei popoli Yoruba dell'Africa occidentale, la dea della Luna, Yemanjá, viene celebrata come madre di tutte le acque e custode degli abissi emotivi: attraverso riti acquatici e canti, si ricorre al suo spirito per ricevere protezione e guidare gli animi nei momenti di oscurità e transizione. Nel Giappone antico, la luna era incarnata nella figura poetica di Tsukuyomi-no-Mikoto, divinità del chiaroscuro notturno, venerata nei culti shintoisti per la sua capacità di vegliare sui cambiamenti e favorire la maturazione interiore. Nella mitologia persiana, la luna è simbolo di visioni profetiche e di quella saggezza che si raggiunge solo nella notte, quando il mondo sembra sospeso in attesa di una nuova aurora.

Questi parallelismi mostrano come la Luna sia da ogni latitudine percepita come portatrice di mistero, passaggio e ricongiungimento con la parte più intuitiva della natura umana.

Consiglio delle stelle per gli Cancro: affidatevi alle intuizioni notturne

L’oroscopo dei tarocchi di oggi vi invita a dare ascolto ai segnali impercettibili che emergono nei momenti di silenzio e introspezione. La Luna suggerisce di annotare sogni, immagini mentali spontanee e improvvisi moti dell’anima; da essi può scaturire una comprensione che sfugge al controllo della mente razionale. Dedicate tempo alla meditazione o a una semplice passeggiata serale sotto il cielo, lasciando che le impressioni scorrano libere senza timore di perdersi tra le ombre.

È nel dialogo con i vostri paesaggi interiori che potrete cogliere messaggi importanti, necessari per affrontare decisioni e trasformazioni incipienti. Questo arcano consiglia di non fuggire dall’incertezza, ma di abitarla con fiducia, facendo della vostra sensibilità la guida più preziosa nel labirinto delle possibilità.