Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, i Pesci sono accompagnati dalla Luna, una delle carte più enigmatiche e affascinanti dell'arcano maggiore. La Luna simboleggia il mondo dell'inconscio, il regno dei sogni, delle illusioni e delle emozioni profonde che sfumano i confini della realtà. Questa carta, legata all'acqua e dunque vicina alla natura stessa dei Pesci, invita a esplorare le zone d'ombra, a fare i conti con le paure inconsce e ad accettare il mistero delle sensazioni che non trovano parole. L'oroscopo suggerisce per questa giornata una particolare attenzione ai segnali silenziosi e agli avvenimenti che si muovono sotto la soglia della coscienza.

I Pesci, avvezzi all'ascolto dei moti profondi dell'anima, scoprono oggi una sensibilità acuita. La Luna richiama le doti creative, la capacità di percepire ciò che sfugge alla logica ordinaria e la tendenza a vivere l'esistenza come un viaggio onirico. L'oroscopo di oggi, immerso nell'influsso della Luna, indirizza i Pesci a fidarsi dell'intuito più che della ragione, evitando scelte affrettate. L'ambizione non si misura sulla base di risultati tangibili, ma sulla ricchezza delle emozioni e delle ispirazioni. È un momento in cui anche la confusione può diventare feconda, se accettata come parte integrante della crescita interiore.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo della Luna attraversa confini geografici e culturali, riflettendosi in moltissime tradizioni.

Nella mitologia yoruba, la dea Yemanjá incarna l'acqua e la luna, protettrice degli oceani, raffigurata come madre di tutte le creature e detentrice del mistero femminile. Nella cultura cinese il calendario lunare scandisce i ritmi della vita collettiva e le festività, ricordando che il tempo stesso si nutre di fasi e cicli, di chiaroscuri e trasformazioni continue. Gli antichi Greci vedevano in Selene e Artemide le custodi dei segreti notturni, collegando il satellite agli aspetti più nascosti della personalità. In India, la luna è associata a Chandra, divinità che emana morbida luce e influenza stati d’animo ed equilibri interiori. Simili riferimenti si ritrovano anche tra i nativi americani, che onorano la luna come creatrice di sogni e ispirazione per le visioni spirituali.

L'oroscopo dei tarocchi coglie queste suggestioni come invito a non respingere il mistero ma a lasciarsi attraversare, creando connessioni con le antiche sapienze del mondo.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: lasciate che la Luna guidi l'intuito

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Pesci di affidarsi all'intuito e di ascoltare con attenzione la voce sottile delle emozioni. Accettare la presenza dell’incertezza permette di accogliere nuove possibilità, senza temere il passaggio attraverso i territori indefiniti della mente. Prendersi un momento per annotare i sogni o meditare può rivelare verità nascoste, aiutando a comprendere meglio desideri ed esitazioni. Evitate di bloccare la fantasia, poiché proprio oggi potrebbero emergere spunti creativi o soluzioni da mondi interiori spesso trascurati.

Aprirsi alla dimensione lunare significa anche imparare a rispettare i propri ritmi e i propri tempi, senza forzare risultati immediati. La Luna insegna che l’attesa, la delicatezza e il rispetto del proprio sentire sono strumenti potenti per attraversare ogni dubbio con grazia e profondità.