Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, il segno del Sagittario è accompagnato dall’arcano maggiore del Mondo. Questa carta, che rappresenta la conclusione di un ciclo, la pienezza e l’apertura verso nuove possibilità, è spesso associata a una compiutezza armoniosa e a una soddisfazione profonda. Simbolo di viaggi interiori e esteriori, il Mondo evoca la figura danzante circondata da una corona di alloro: la realizzazione, frutto di crescita ed esperienza, invita a celebrare l’unità e l’integrazione dei vari aspetti della vita.

Nel contesto dell’oroscopo, il Mondo suggerisce che oggi si potrà cogliere un senso di completezza e di espansione dei propri orizzonti, come se ciò che si è seminato in passato trovasse ora una sintesi compiuta.

La simbologia del Mondo ben si adatta al carattere del Sagittario, segno cosmopolita, amante della scoperta e naturalmente proiettato verso l’esplorazione. L’energia di questo arcano, oggi, amplifica la vocazione all’avventura e alla ricerca di significato. Il vostro oroscopo suggerisce che esperienze recenti hanno maturato nuovi punti di vista, rendendo il cammino più consapevole. Spesso i Sagittario vedono ogni traguardo come un punto di partenza per nuove mete, e il Mondo offre la sensazione che ogni esperienza vissuta abbia contribuito a plasmare una personalità ricca e sfaccettata.

Questo è il momento giusto per prendere coscienza dei confini superati e delle opportunità di apertura verso realtà ancora inesplorate.

Parallelismi con altre culture

Il tema della realizzazione e del ciclo che si compie, tipico del Mondo nei tarocchi, trova echi profondi nelle grandi narrazioni culturali del globo. Nella tradizione vedica indiana, la figura di Purnima, la luna piena, incarna il senso di completezza e di compimento spirituale, simile alla danza della figura nel Mondo. In Africa, tra i Dogon del Mali, il mito della creazione narra un ritorno ciclico alle origini celesti, un eterno viaggio di rinnovamento che richiama lo spirito di rinascita del Mondo. In Giappone, il concetto di Enso nella pittura zen, il cerchio tracciato in un gesto solo, simboleggia l’illuminazione e la pienezza dell’essere, espressione visiva della totalità ben rappresentata dal Mondo nei tarocchi.

La comunità Yoruba, con il sistema Ifá, celebra la compiutezza dell’itinerario personale attraverso riti di passaggio che segnano la fine e il principio di una nuova fase esistenziale. Questi parallelismi raccontano quanto, in ogni cultura, la chiusura di un cerchio sia un momento di festeggiamento e di apertura verso un’infinita possibilità.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: abbracciate la vostra espansione

L’oroscopo dei tarocchi invita gli Sagittario a riconoscere il valore di ciò che è stato raggiunto e a lasciarsi guidare dall’energia del Mondo. Oggi è opportuno prendere un momento per riconoscere ogni conquista, anche la più minuta, come parte di un viaggio ininterrotto. Le stelle suggeriscono di celebrare la propria evoluzione e di non avere timore di lasciare alle spalle vecchie convinzioni, aprendo la mente a incontri e prospettive diverse.

Il consiglio è di dedicarvi a un’attività che consenta di esplorare culture o idee lontane: leggere un mito straniero, praticare una lingua, lasciarsi ispirare dall’arte mondiale. Il Mondo insegna l’importanza dell’integrazione tra le esperienze, affinché ogni tappa diventi base stabile per nuove imprese e ogni conclusione preluda a una ripartenza più ricca di senso e consapevolezza.