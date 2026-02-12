Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, gli Scorpione incontrano la carta della Morte. Questo arcano non rappresenta la fine materiale, bensì il ciclo di trasformazione e rinascita che accompagna tutte le grandi evoluzioni della vita umana. Nella simbologia dei tarocchi, la Morte appare spesso come un falciatore o un cavaliere inarrestabile che avanza tra figure di ogni rango: nessuno rimane invariato al passaggio di questa energia. Il messaggio dell’oroscopo di oggi è un invito ad accogliere la trasformazione, a lasciar andare ciò che non serve più e ad aprirsi al rinnovamento.

Per gli Scorpione, la sinergia tra carta e segno risplende con grande potenza. La natura scorpionica si nutre di profondità emotiva e volontà di rigenerazione: lo Scorpione non teme l’ombra, ma la abita, la esplora, fino a farla diventare forza creatrice. L’oroscopo dei tarocchi vi vede oggi pronti a tagliare con ciò che è stagnante o superato, spingendovi verso un nuovo orizzonte. Potreste avvertire la necessità di liberarvi di vecchie convinzioni, abitudini o relazioni che non rispondono più al vostro sentire autentico. Questa giornata segna lo spartiacque tra la nostalgia del passato e la fame di rinnovamento futuro, qualità che appartiene fisiologicamente agli Scorpione.

Parallelismi con altre culture

Nel panorama culturale globale, il significato della Morte come trasformazione trova espressione in numerose tradizioni. Nella religione Yoruba, attraverso il sistema Ifá, la divinità Oya incarna la signora della tempesta e della mutazione: colei che abbatte l’antico per far nascere il nuovo. In Messico, nel Día de los Muertos, la morte non è solo fine ma anche celebrazione della memoria e continuità dell’essere, esprimendo una relazione vitale con chi ha attraversato altre soglie. Nei miti persiani, la fenice Simurgh brucia ogni notte per rinascere dalle proprie ceneri, simbolo di una rigenerazione che si compie grazie al fuoco del cambiamento. In India, la dea Kali simboleggia la distruzione necessaria al rinnovamento: taglia il vecchio per far posto al nuovo.

Queste visioni convergono tutte nel ricordare che, come indica la carta della Morte, la reale stabilità è figlia del coraggio di abbracciare la trasformazione.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la forza della trasformazione

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Scorpione di onorare la presenza della Morte come invito ad adottare lo spirito del rinnovamento senza esitazioni. Le situazioni che appaiono destrutturanti saranno il terreno fertile su cui germoglieranno nuove possibilità, se accettate con fermezza e consapevolezza. Valutate oggi di dedicarvi a un gesto simbolico di liberazione, eliminando oggetti, pensieri o dinamiche che ingombrano la vostra quotidianità. Abbracciate il cambiamento come atto di fede nella vostra resilienza, sapendo che ogni perdita apparente è un’opportunità mascherata per la crescita. La vera energia dell’oroscopo di oggi per gli Scorpione risiede proprio nella capacità di trasformare le crisi in linfa vitale per il vostro cammino interiore.