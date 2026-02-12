Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, per le Vergine si manifesta l’influsso della Giustizia, arcano maggiore simbolo di equità, chiarezza e ricerca della verità. La Giustizia nei tarocchi appare spesso armata di bilancia e spada, incarnando la necessità di un equilibrio tra pensiero e azione, giudizio e compassione. Non si limita al concetto di giustizia umana, ma compenetra il destino personale e la responsabilità etica che ognuno è chiamato a esercitare. Raffinata e severa, questa carta invita a muoversi con rettitudine, senza trascurare la capacità di valutare con lucidità ogni situazione della giornata.

Per le Vergine, la presenza della Giustizia nell’oroscopo odierno accentua la naturale inclinazione al discernimento e alla precisione. Questa giornata sarà segnata da un particolare bisogno di ordine e trasparenza, sia nei rapporti interpersonali sia nelle scelte pratiche. L’energia della Giustizia permette alle Vergine di riconoscere ciò che va corretto senza indulgere in autocritiche eccessive, ma con la compostezza di chi sa attribuire il giusto peso a responsabilità e meriti. Così, la vostra attenzione ai dettagli si arricchisce di uno sguardo più ampio, in grado di individuare la verità e promuovere il giusto equilibrio nelle situazioni più complesse.

Parallelismi con altre culture

Nelle tradizioni culturali sumere, la dea Inanna dispensava giustizia e ordine regolando le controversie tra gli uomini, simboleggiando un equilibrio soprannaturale tra diritto terreno e volontà divina.

In Egitto, il concetto di Maat esprimeva la verità e l’equilibrio come principi cardine del cosmo: la piuma di Maat stabiliva il destino delle anime defunte sulla bilancia della giustizia, valutando la purezza dei loro cuori rispetto al disordine. Anche nell’antica Cina, il sistema del Li, ovvero il cerimoniale e la norma sociale secondo il confucianesimo, cercava di armonizzare la società con leggi morali e rituali che richiedevano costante discernimento. Queste visioni, tutte accomunate dall’esigenza di un ordine superiore, rispecchiano lo spirito dell’arcano della Giustizia, suggerendo come ogni società abbia riconosciuto nella rettitudine il fondamento della prosperità collettiva.

Consiglio delle stelle per le Vergine: fate chiarezza nelle vostre intenzioni

In questa giornata, l’oroscopo propone di lasciarvi guidare dal principio della Giustizia. Osservate con equanimità le situazioni che richiedono decisioni, mettendo la chiarezza al primo posto. Questo è un momento favorevole per affrontare con risolutezza tutto ciò che va regolato, anche nelle dinamiche personali o nelle questioni lavorative. Un dialogo franco può dissolve malintesi annidati, mentre un gesto ponderato può ristabilire la pace dove regnava l’incertezza. Fare pulizia nelle intenzioni e agire coerentemente con i propri valori rafforzerà il vostro benessere interiore. Seguire l’insegnamento della Giustizia non significa essere intransigenti, ma coltivare la capacità di distinguere l’essenziale dal superfluo, affermando la propria verità con rispetto e serenità.