Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 19 febbraio 2026, i Pesci incontrano la Luna come arcano guida. La Luna nei tarocchi non rappresenta solo i confini tra sogno e realtà, ma accoglie tutte le sfumature dell’inconscio e del mistero, quell’oscillare emotivo che tanto spesso accompagna chi appartiene a questo segno. Nei simbolismi classici, la Luna manifesta il potere delle emozioni non dette, delle paure ancestrali e della sensibilità profonda, un invito ad attraversare la notte dell’anima senza timore di perdersi, perché anche nell’ombra si cela la verità.

Il segno dei Pesci sente oggi gli influssi della Luna come uno specchio liquido, in cui riflettersi senza giudizio né censura. La giornata è per voi terreno fertile per l’intuizione, la contemplazione dei sogni e la riscoperta di ricordi sopiti. La Luna richiama la capacità di ascoltare il silenzio e di trovare risposte nelle emozioni più segrete, guidando chi è del segno verso una maggiore consapevolezza. D’altra parte, attenzione alle illusioni: potreste essere tentati da miraggi emotivi o lasciarvi sopraffare dalle inquietudini, ma accogliere ciò che emerge nel riflesso lunare vi offrirà nuova luce sul vostro cammino interiore.

Parallelismi con altre culture

Nel pensiero tradizionale cinese, la Luna ha sempre simboleggiato il legame tra il mondo visibile e quello invisibile, come si vede nella Festa di Metà Autunno, durante la quale si celebrano riunioni familiari e si onora l’antenata Chang’e, personificazione della Luna stessa.

In molte culture africane, la luna è vista come un ponte tra passato e futuro: il popolo zulu la chiama “Inyanga” e le attribuisce poteri di guarigione e protezione notturna. Nell’antico Egitto, il dio Thoth incarnava la saggezza lunare, vegliando sulle conoscenze segrete. Anche presso i maya, la dea Ix Chel era associata all’acqua e alla luna, considerata dispensatrice di sogni profetici e un simbolo di rinascita ciclica. Queste visioni sottolineano quanto la luna sia universale nel rappresentare l’irrazionale e potenziare l’intuito, proprio come accade nel viaggio dei Pesci attraverso i mondi interiori.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate l’enigma lunare

L’oroscopo di oggi consiglia ai Pesci di dare ascolto a quell’eco sottile che proviene dalle emozioni più profonde, accogliendo ogni messaggio dell’inconscio senza paure.

Potrebbe essere utile tenere un diario dei sogni o concedersi qualche momento di isolamento meditativo, in modo da interpretare i segnali che la vostra sensibilità colta sotto la Luna vi propone. Lasciate che la giornata scorra placida come un fiume notturno, evitando giudizi affrettati su ciò che non è ancora chiaro. Se dovesse emergere confusione, prendetela come parte di un’avventura conoscitiva e non come un ostacolo. La Luna insegna che ciò che oggi appare indistinto col tempo si farà limpido, e che la vera intelligenza emotiva nasce proprio dalla capacità di affidarsi ai moti dell’anima.