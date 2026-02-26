Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 26 febbraio 2026, per gli Acquario si apre la strada dell'arcano maggiore del Matto. Questa carta incarna l'inizio di ogni viaggio, il coraggio di lasciare le certezze e abbracciare l'ignoto con spirito gioioso e fiducioso. Il Matto rappresenta la libertà assoluta dalle convenzioni, ma anche l'arditezza che nasce da una mente scevra di pregiudizi e pronta a sperimentare. Nelle sue mani, un piccolo fagotto simboleggia ciò che è essenziale: l'esperienza del cammino, non la sicurezza della destinazione.

Per gli Acquario, la presenza del Matto nell'oroscopo di oggi porta un messaggio di apertura e rinnovamento.

Questo segno, spesso anticipatore di idee e stili di vita, trova una potente affinità con l'energia di chi si avventura fuori dai sentieri battuti. Il Matto invita gli Acquario a liberarsi dalle aspettative altrui, permettendo alla propria autenticità di guidare le scelte del giorno. La capacità di affrontare situazioni nuove, senza timore di giudizi, diventa la forza portante nelle relazioni e nei progetti, conducendo verso possibilità inattese e stimolanti. Spesso ciò che appare ingenuo all'esterno è invece segno di grande consapevolezza sul bisogno di esplorare senza vincoli.

Parallelismi con altre culture

L'archetipo del Matto si ritrova nella figura del trickster delle tradizioni dei nativi nordamericani, personaggio che scompagina le regole stabilite e introduce novità attraverso l'imprevedibilità.

In Africa, la divinità Esù del sistema Yoruba svolge una funzione simile, traghettando tra i mondi e favorendo le rivoluzioni interiori, spesso con ironia e sapienza travestita da ingenuità. Nel teatro medievale europeo, il giullare era colui che, celato dietro la maschera della follia, aveva la libertà di dire le verità più profonde, sovvertendo l'ordine senza essere vincolato dal potere. In India, la figura del Nath Yogi, libero da ogni attaccamento materiale, attraversava il mondo con leggerezza, insegnando che il viaggio spirituale comincia dove termina il senso del possesso. Questi riferimenti sottolineano come la follia apparente possa essere veicolo di saggezza e trasformazione in molteplici contesti culturali.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: lasciate spazio al nuovo

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di seguire la lezione del Matto dando fiducia alle vostre intuizioni, anche se appaiono fuori dal comune. Permettete alla giornata di condurvi dove non avreste immaginato, osservando con curiosità anche le piccole deviazioni dai programmi. Accogliere il rischio senza timore può portare a scoperte che arricchiscono la visione e aprono porte inaspettate. Prendersi la libertà di ridere degli imprevisti aiuta a disinnescare la tensione e a vivere con leggerezza gli incontri e le conversazioni quotidiane. Ricordate che ogni nuovo percorso inizia con il primo passo oltre i confini dell'abitudine, e oggi l'universo invita proprio a compierlo con spensieratezza.