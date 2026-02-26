Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 26 febbraio 2026, le Bilancia si misurano con la carta della Giustizia. Questo arcano maggiore esprime concetti primordiali quali equità, chiarezza e responsabilità. Nella simbologia dei tarocchi, la Giustizia non si limita al mero giudizio esteriore, ma incarna la profonda esigenza di armonizzare le azioni con la coscienza. La spada e la bilancia tenute da una figura austera suggeriscono che ogni scelta comporta una conseguenza, e che la vera saggezza nasce dal riconoscere e accettare le proprie responsabilità sia verso sé stessi che verso gli altri.

La giornata odierna, secondo l'oroscopo, è per le Bilancia una chiamata silenziosa a essere arbitre del proprio destino.

Le Bilancia sono notoriamente legate al tema dell’equilibrio e della mediazione, qualità perfettamente rispecchiate dalla carta della Giustizia. Nell’oroscopo di oggi, questa connessione risulta particolarmente significativa, poiché vi troverete davanti a situazioni che richiedono lucida imparzialità e la capacità di valutare obiettivamente le circostanze. È una giornata in cui il senso morale, spesso sottovalutato nella frenesia quotidiana, diventa strumento di orientamento fondamentale. Il desiderio di armonia con il mondo esterno va di pari passo con la necessità di essere onesti con voi stessi, accettando anche quelle verità interiori che spesso rimangono celate sotto il velo della diplomazia.

Parallelismi con altre culture

Nel codice etico della cultura Yoruba, il sistema Ifá ricopre un ruolo simile a quello della Giustizia dei tarocchi. Le pratiche divinatorie dell’Ifá vengono utilizzate per ristabilire l’iwa pele, ovvero la rettitudine e il comportamento corretto, presupponendo che la saggezza e la giustizia siano qualità intrinsecamente collegate. In Giappone, il termine giri riflette un obbligo morale che regola i rapporti famigliari e sociali, promuovendo azioni giuste e ponderate in ogni interazione. Perfino nel mito egizio della Maat, la dea dell’ordine universale e della verità, si rintraccia la stessa esigenza di equilibrio che guida la Bilancia e anima la carta della Giustizia.

La piuma di Maat veniva utilizzata nella pesatura delle anime, stabilendo se una vita fosse stata vissuta con rettitudine o meno. Queste tradizioni lontane nel tempo e nello spazio concordano sulla centralità dell’equilibrio tra le parti e sulla necessità di muoversi nel mondo secondo principi di equità e verità interiore.

Consiglio delle stelle per le Bilancia: cercate la trasparenza in ogni gesto

L'oroscopo dei tarocchi vi propone un esercizio di consapevolezza: accogliete la carta della Giustizia come invito a esaminare con obiettività le vostre azioni e scelte quotidiane. Siate schietti con voi stessi prima ancora che con gli altri, imparando a distinguere ciò che risuona con la vostra integrità personale da ciò che obbedisce soltanto alle aspettative esterne.

Se sarà necessario prendere decisioni oggi, lasciate che sia l’onestà interiore a guidarvi, anche a costo di riconoscere errori passati o di accettare piccole verità scomode. Una trasparenza coltivata con pazienza costruisce un clima di fiducia attorno a voi e permette il ripristino dell’armonia dove questa dovesse essersi incrinata. In questo modo, ogni vostra scelta avrà un valore che risulterà duraturo, proprio come insegna la Giustizia dei tarocchi nell’oroscopo di oggi.