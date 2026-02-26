Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 26 febbraio 2026, i Pesci sono condotti dalla Luna, arcano carico di simbologie legate al mondo onirico, ai misteri dell’inconscio e agli influssi del sentire profondo. La carta della Luna simboleggia le illusioni, la capacità di cogliere i messaggi sottili provenienti dai recessi della propria anima, ma segnala anche il rischio di perdersi in illusioni o timori senza fondamento. In molte tradizioni esoteriche, la Luna sovrintende ai cicli nascosti e invita al dialogo con l’ombra, offrendo opportunità di crescita quando si è disponibili a esplorare ciò che di solito resta celato.

Nell’oroscopo di oggi, la Luna invita i Pesci a prestare attenzione ai sogni, alle sensazioni fugaci e alle immagini che affiorano dalla memoria.

Il legame tra i Pesci e la Luna è antico e profondo. Questo segno, notoriamente sensibile ed empatico, trova nella Luna una compagna perfetta per esplorare i territori dell’emotività. Oggi i Pesci potrebbero percepire con maggiore intensità tutto ciò che riguarda l’interiorità: desideri inespressi, intuizioni improvvise o flussi di pensieri che aprono finestre sul proprio mondo sommerso. Nella quotidianità, le situazioni potrebbero apparire più ambigue o cangianti; l’oroscopo suggerisce dunque di fidarsi dell’istinto più che del ragionamento lineare.

Difficoltà a distinguere tra realtà e fantasia possono diventare una ricchezza, se accolte con cura e attenzione. La Luna accompagna i Pesci verso l’accettazione della complessità della loro natura emotiva e la ricerca di una verità che si svela nei dettagli più sfumati.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, la Luna svolge un ruolo centrale nella poesia e nella spiritualità, simboleggiando il cambiamento, la malinconia e la bellezza effimera della vita, come nella tradizione del tsukimi, la contemplazione della luna piena. Nel sistema Yoruba, la divinità Yemọja è associata alle acque e alla luna, esprimendo la protezione materna e la ricchezza dell’inconscio, qualità che si riflettono nella profondità emotiva tipica dei Pesci.

Presso gli aborigeni australiani, la Luna viene celebrata nei racconti del Dreamtime, il tempo del sogno, momento mitico in cui antenati e spiriti creano il mondo tramite visioni cariche di simbolismi. Nei miti greci, la dea Selene attraversa il cielo illuminando ciò che l’occhio umano non oserebbe scoprire, rimarcando la potenza della luce riflessa e degli enigmi notturni. Queste narrazioni, pur diverse tra loro, indicano come la Luna rappresenti un ponte tra realtà terrena e dimensione interiore, un invito a navigare nei misteri personali senza timore.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: ascoltate il richiamo delle vostre emozioni

Nell’oroscopo di oggi, la presenza della Luna suggerisce ai Pesci di accogliere le proprie emozioni senza giudizio.

È un momento ideale per dedicare tempo alla riflessione, a tecniche come la scrittura automatica o la meditazione sui sogni, strumenti che possono aiutare a trovare guida nei simboli che emergono dal profondo. Considerare l’utilità di un diario dei sogni può favorire la comprensione e la rivelazione di temi ricorrenti nei pensieri notturni. Attenzione a non lasciarsi travolgere da ansie o timori, scegliendo invece di affidarsi all’intuito. I Pesci possono trarre beneficio dal sostare consapevolmente in ciò che non è chiaro, ricordando che spesso la vera conoscenza si trova nei luoghi in ombra. L’oroscopo indica che la capacità di ascoltare la parte più intima di sé porterà chiarezza e nuove prospettive.