Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 26 febbraio 2026, i Sagittario incontrano l’arcano maggiore del Bagatto, figura che incarna la creatività, la prontezza d’ingegno e la capacità di iniziare nuovi percorsi. Il Bagatto, noto anche come Mago, è tradizionalmente rappresentato con strumenti su un tavolo davanti a sé, simbolo delle infinite possibilità che il destino offre a chi sa coglierle con destrezza. Questa carta allude alla forza dell’iniziativa e all’abilità di trasformare l’ispirazione in azione concreta, suggerendo un momento propizio per dare vita a nuovi progetti o rivedere metodi già consolidati.

In una giornata come questa, la sorpresa e la freschezza del Bagatto possono rivitalizzare situazioni bloccate e offrire soluzioni inaspettate che solo uno sguardo aperto sul mondo può riconoscere.

Per i Sagittario, vivere il proprio oroscopo guidati dal Bagatto significa mettere in gioco tutto il proprio entusiasmo, valorizzando la curiosità e la fiducia nella capacità di realizzazione personale. Nell’arco di oggi, la carta invita a sfruttare il naturale ottimismo del segno, superando la tentazione della routine attraverso un approccio dinamico e originale ai piccoli e grandi obiettivi quotidiani. Se l’incertezza o lo scetticismo rischiano di offuscare il cammino, sarà la ricchezza di idee e l’intraprendenza a restituire lucidità e orientamento.

Il Bagatto richiama a non temere di agire per primi, assumendosi la responsabilità delle proprie scelte e traendo soddisfazione dagli slanci creativi, anche quando non tutti ne colgono subito il valore.

Parallelismi con altre culture

In molte tradizioni culturali la figura del Bagatto trova affinità con archetipi universali legati all’ingegno e alla trasformazione. Nel sistema yoruba della divinazione Ifá, l’orisha Esù Elegbara presiede ai crocevia e alle nuove strade, simile alla capacità del Bagatto di aprire porte tra il visibile e l’invisibile, suggerendo che chiarezza e successo dipendono dalla lucidità delle scelte iniziali. Nella mitologia indiana, il dio Ganesha, signore degli inizi e rimuovitore degli ostacoli, offre il proprio benestare a chi intraprende sentieri nuovi, sostenendo la fiducia in sé e la determinazione.

Persino nella sapienza alchemica europea, la figura del Mercurio, mutevole ed eclettico, riflette la potenza trasformatrice e l’abilità manuale del Bagatto, sottolineando come la magia consista nell’unire volontà e conoscenza al servizio dell’azione. Nel folklore sudamericano, il trickster rappresenta spesso la capacità di adattarsi e creare soluzioni dove sembra regnare la confusione, sostenendo un approccio ludico alla realtà.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: siate Bagatto nella vita quotidiana

L’oroscopo dei tarocchi invita i Sagittario a coltivare la versatilità facendo leva sul talento per la comunicazione diretta e spontanea. Oggi sarà utile mantenere uno sguardo attento ai dettagli, senza lasciarsi sfuggire quelle opportunità che, seppur piccole, possono diventare il trampolino per imprese più ambiziose.

Accogliere l’inaspettato e praticare l’arte dell’improvvisazione renderà la giornata più ricca di stimoli e gratificazioni. Attività manuali, dialoghi stimolanti o semplici momenti di riflessione potranno fornire quella scintilla creativa che trascina verso nuovi orizzonti. Infine, il Bagatto ricorda dell’importanza di iniziare senza paura, facendo della fiducia in sé e della vivacità interiore la chiave per aprire porte che si pensavano chiuse. Oggi, ogni Sagittario può incarnare il principio attivo che dà forma al proprio destino, trasformando l’ordinario in straordinario ed esprimendo la propria verità con coraggio e originalità.