Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 26 febbraio 2026, il segno dello Scorpione viene illuminato dall’arcano maggiore della Morte, una delle carte più fraintese ma al contempo pregnanti di significato simbolico. Nel linguaggio dei tarocchi, la Morte non rappresenta mai una fine definitiva, bensì l’inizio di una profonda metamorfosi, simboleggiando la chiusura di un ciclo che apre le porte a nuove possibilità. Il suo messaggio principale è quello della liberazione dagli schemi stagnanti e dalla pesantezza che impedisce di accogliere il nuovo.

Nell’oroscopo dei tarocchi, la presenza di questa carta suggerisce un’imminente necessità di lasciar andare ciò che non serve più, trasformando radicalmente l’energia personale.

Per gli Scorpione, segno per eccellenza della rigenerazione e della profondità emotiva, la carta della Morte risuona con grande forza. La natura intensa di questo segno trova nella trasformazione il suo stesso nutrimento: la capacità di ripartire dalle ceneri, come il simbolo antico della fenice, è inscritta nelle sue fondamenta. L’oroscopo dei tarocchi di oggi annuncia occasioni di volta pagina specialmente dove ci sono situazioni che richiedono coraggio e audacia per essere superate. Potrebbero presentarsi eventi inaspettati che rivoluzionano abitudini ormai radicate, e sarà proprio la disponibilità a lasciar andare che permetterà la rinascita di nuovi percorsi.

Parallelismi con altre culture

La dinamica della fine seguita da rinascita si ritrova in innumerevoli tradizioni spirituali e filosofiche del mondo. Nella religione egizia, il mito di Osiride racconta del dio che muore per poi resuscitare totalmente rinnovato, divenendo simbolo di fertilità e rinnovamento ciclico. In Mesoamerica, la cultura degli Aztechi celebrava Quetzalcoatl, il serpente piumato, emblema della morte e della rigenerazione cosmica. Ancora, nella cosmologia indiana, Shiva è il distruttore ma anche il generatore di nuovi mondi, sottolineando come l’anello della trasformazione non sia mai negativo, ma propedeutico all’evoluzione spirituale e materiale dell’individuo. Questi racconti celebrano lo stesso principio che anima la carta della Morte: accettare il cambiamento come motore dell’esistenza, senza rimanere ancorati al passato.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione con consapevolezza

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Scorpione di accettare la Morte non come una minaccia, bensì come una rara opportunità di alleggerimento e resurrezione personale. Scegliere di interrompere abitudini, rapporti o atteggiamenti che non riflettono più il vostro autentico sentire vi consentirà di respirare nuovamente a pieni polmoni. Potrebbe essere utile dedicare tempo alla meditazione o alla scrittura personale, strumenti che favoriscono il contatto con le emozioni profonde e facilitano il distacco dal superfluo. Concedete spazio al silenzio interiore per ascoltare i bisogni che emergono e lasciatevi guidare dalla forza istintiva propria del vostro segno.

La rinascita si manifesta anche nelle piccole decisioni quotidiane: un nuovo modo di affrontare una routine, una scelta alimentare rinnovata o il semplice atto di fare ordine sono già segnali del cambiamento in atto. Accogliendo la trasformazione con equilibrio, la giornata si aprirà su orizzonti insospettati.