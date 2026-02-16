Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, agli Cancro si presenta la Luna, arcano maggiore che parla di mistero, percezioni sottili e paure celate sotto il mantello della notte. La Luna è la regina delle acque del subconscio, custode dei sogni e delle ombre, rimandando a tutto ciò che sfugge alla razionalità e si aggira tra le pieghe emotive dell'anima. La sua luce è riflessa, mai diretta, e invita ad ascoltare la voce interiore, a riconoscere le illusioni ma anche a cogliere i segnali nascosti dietro la realtà apparente. L'oroscopo dei tarocchi lascia spazio a stati d’animo mutevoli, ispirazioni improvvise e malinconie che possono trasformarsi in fonti di creatività e saggezza.

La Luna è la carta che più di ogni altra si sposa con la sensibilità dei Cancro, segno d'Acqua legato all’emotività e alla cura del sentire profondo. In questa giornata, le emozioni potrebbero apparire più intense, così come le percezioni che vibrano sotto la superficie delle cose. L’oroscopo suggerisce di accogliere questa energia senza temerla: lasciarsi guidare dall’intuizione, da segni sottili che parlano al cuore, permette di decifrare messaggi che altrimenti resterebbero inascoltati. In amore e nei rapporti stretti, affiorano ricordi e desideri non espressi che potrebbero trovare ora il coraggio di manifestarsi. Il mondo interiore dei Cancro appare, oggi, particolarmente fertile per la riflessione e la consapevolezza dei propri bisogni.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Luna attraversa le culture e i continenti, assumendo significati profondi ovunque la si incontri. Nella tradizione Yoruba, la dea Yemanjá è associata alle acque e alla maternità, venerata come madre cosmica e guardiana delle maree emotive, proprio come la Luna influenza i ritmi profondi dell’oceano e degli animi. Nel Giappone antico, la figura della Tsukuyomi-no-Mikoto, divinità lunare e sovrano della notte, rappresenta la dualità tra luce e ombra, invitando a contemplare l’invisibile e a onorare il mondo dei sogni. In India, la Luna è simboleggiata da Chandra, associata a sensibilità, cambiamento e fertilità. Ogni civiltà ha riconosciuto il potere evocativo della Luna, testimone silenziosa delle trasformazioni interiori e delle inevitabili fasi della vita.

Consiglio delle stelle per gli Cancro: accogliete la guida delle vostre emozioni

Secondo l'oroscopo dei tarocchi, la Luna invita ad ascoltare con gentilezza le proprie sensazioni, senza respingerle o razionalizzarle troppo rapidamente. Prendersi del tempo per il silenzio e l’introspezione aiuta a distinguere paure reali da illusioni passeggeri, evitando decisioni affrettate. Potreste trarre beneficio da pratiche come la scrittura notturna, la meditazione o il disegno spontaneo, capaci di dar voce a ciò che altrimenti resterebbe inespresso. La forza della Luna non è tanto nel chiarore quanto nella capacità di illuminare le zone d’ombra, rendendo visibile ciò che riposa in profondità. Non giudicate vostre emozioni come troppo deboli o troppo intense: esse sono compagne preziose nel cammino verso l’autenticità. Accogliendo questa energia, avrete accesso a risorse inaspettate e a intuizioni che, magari silenziose, possono cambiarvi la giornata.