Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, i Gemelli incontrano l’arcano maggiore del Bagatto. Questa carta, spesso chiamata anche Mago, rappresenta il principio dell’iniziativa, la destrezza e la capacità di trarre opportunità da ciò che si ha a disposizione. Sul tavolo del Bagatto sono presenti molteplici strumenti: simbolo di ingegnosità e di un talento poliedrico che permette di affrontare le sfide quotidiane con leggerezza e curiosità. Non si tratta solo di un inizio, ma della possibilità di manifestare in concreto i propri pensieri, traducendo in azione idee che altrimenti resterebbero solo parole sospese nell’aria.

Per i Gemelli, spiriti vivaci di natura, il Bagatto si rivela oggi una guida sottile ma efficace. L’oroscopo suggerisce che la giornata si dipanerà sotto il segno dell’imprevedibilità e dell’adattabilità: qualità gemelline che trovano corrispondenza nell’energia mobilissima della carta. Un progetto che sembrava complesso potrebbe essere risolto attraverso un’inaspettata connessione di idee o tramite il supporto di una persona che non si considerava fondamentale. La duplicità dei Gemelli si riflette nel Bagatto, la cui capacità di scegliere di volta in volta quale strumento utilizzare fa eco all’abilità di passare da un pensiero all’altro con eleganza e prontezza.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura yoruba dell’Africa occidentale, Esù, il messaggero divino e trickster, incarna talenti simili a quelli del Bagatto: intelligenza rapida, humor sottile e l’arte di mediare tra mondi diversi. In India, la figura di Sarasvati, dea della sapienza e delle arti, richiama l’idea di padronanza sugli strumenti della conoscenza, favorendo nuove espressioni creative. Anche il mythos greco propone Ermes, il dio dei viaggi e dei commerci, abile inventore e messaggero, il cui ruolo nell’oroscopo di oggi aiuta i Gemelli a muoversi in ambiti diversi con freschezza e versatilità. In Mesoamerica, il dio Quetzalcoatl era celebrato per l’astuzia e il potenziale trasformativo, elementi che il Bagatto riflette nei suoi gesti innovativi.

Queste figure, come il Bagatto, trasmettono l’idea che la vera forza è celata nella capacità di reinventare sé stessi e di tradurre il pensiero in azione tangibile.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: valorizzate l’arte dell’adattamento

L’oroscopo dei tarocchi invita a prestare particolare attenzione alle occasioni che chiedono inventiva. La giornata può riservare situazioni che richiedono la capacità di improvvisare, tipica del Bagatto e dei Gemelli più audaci. Siate pronti ad accettare incarichi nuovi anche se appaiono inizialmente fuori dall’ordinario: è proprio nelle zone di incertezza che emerge la vostra miglior risorsa, la flessibilità mentale. Se vi trovate davanti a scelte rapide, considerate tutte le opzioni con lucidità e lasciate spazio anche all’intuizione creativa.

Non trascurate però la necessità di concludere almeno un progetto, così da non disperdere l’energia tra mille inizi. In questo modo, l’oroscopo odierno può trasformarsi in un percorso di crescita dove ogni dettaglio diventa strumento prezioso per il successo personale.