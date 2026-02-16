L'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, porta ai Leone la benedizione del Sole, arcano maggiore che simboleggia luce, chiarezza e successo. Il Sole nei tarocchi emana un'energia che dissolve l'ombra dell'incertezza e invita a vivere con trasparenza e purezza d'intenti. La sua iconografia, tra bambini che giocano e girasoli rigogliosi, richiama la gioia autentica e la serenità dopo un lungo viaggio interiore. In questo oroscopo, tale energia solare rivela quanto il potere della verità e della connessione sincera sia capace di riscaldare ogni ambito dell'esistenza, infondendo fiducia anche nei momenti di vulnerabilità.

Per i Leone, l'arcano del Sole risuona con l'essenza stessa del segno, incline a splendere senza timore. Oggi, l'oroscopo evidenzia un'accresciuta vitalità che favorisce l'espressione creativa e il desiderio di essere riconosciuti per la generosità e il coraggio. Vi sarà una limpidezza nei rapporti personali, e la comunicazione può farsi particolarmente fluida e calorosa, facilitando la risoluzione di qualsiasi fraintendimento. L'energia solare invita a condividere i propri talenti senza riserve, dimostrandosi capaci di ispirare e guidare senza offuscare nessuno. È anche il momento in cui la gratitudine vissuta e donata genera rapporti più stabili e appaganti.

Parallelismi con altre culture

La potenza simbolica del Sole attraversa le culture con una costanza sorprendente.

Nella tradizione azteca, il Sole era adorato come Tonatiuh, divinità che garantiva la vita e scandiva il ritmo delle ere, rappresentando così la fonte di ogni rinnovamento. In Giappone, la dea solare Amaterasu incarna la luce che riporta armonia dopo i conflitti, venendo celebrata ancora oggi nei rituali dello Shintoismo. In Egitto, il dio Ra solcava il cielo ogni giorno per illuminare la Terra e sconfiggere le tenebre, raffigurando il ciclo inarrestabile della rinascita. Nel folclore e nelle danze dei Dogon in Mali, il Sole si fa metafora di vita, chiarezza e verità, valori che la società trasmette di generazione in generazione attraverso cerimonie collettive. Tali tradizioni confermano quanto la luminosa centralità del Sole sia vissuta come simbolo universale di speranza e vitalità rigenerante.

Consiglio delle stelle per gli Leone: lasciate splendere il vostro Sole interiore

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di coltivare la vostra luce personale, arricchendo le relazioni con sincerità e apertura. Dedicate tempo a celebrare i vostri successi senza dimenticare di riconoscere anche quelli altrui, alimentando così un ambiente di autentico benessere. Potrebbe essere prezioso riservare alcuni attimi alla gratitudine per ciò che ricevete, rafforzando la convinzione che ogni conquista è frutto di generosità reciproca. Apritevi al dialogo diretto, evitando zone d'ombra che potrebbero ostacolare la crescita affettiva e professionale. Il Sole vi incoraggia a essere fonte di ispirazione, accendendo la giornata con entusiasmo e fiducia, qualità che, più di ogni altra, rendono unico il cammino del Leone.