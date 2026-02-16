Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, i Pesci sono affiancati dall’arcano maggiore della Luna. Questa carta rappresenta i regni profondi dell’emotività, del sogno e dell’intuizione. Nella tradizione dei tarocchi, la Luna è simbolo di ciò che viene celato dalla luce del sole, portando in primo piano l’immaginazione, i timori inconsci e il desiderio di esplorare i confini dell’io. È un’energia che invita alla riflessione, suggerendo che spesso le risposte si trovano nei sentieri dell’anima e non nei percorsi evidenti della ragione.

Nell’oroscopo di oggi, la Luna svela sfumature che sarebbero altrimenti invisibili, invitando a riconoscere il valore dell’ambiguità e della percezione sottile.

L’essenza dei Pesci trova un’affinità naturale con l’arcano della Luna, poiché ambedue si muovono tra mondi invisibili e profondi stati d’animo. L’indole artistica e visionaria di questo segno può trovare oggi ampio spazio per manifestarsi: la Luna favorisce i sogni ad occhi aperti, l’attività immaginifica e la ricezione di segnali provenienti dal subconscio. Tuttavia, la tentazione di perdersi in illusioni o incanti troppo volatili potrebbe essere tangibile. Nell’oroscopo dei tarocchi, il suggerimento è chiaro: la giornata invita a immergersi nelle acque interiori per trarre ispirazione, ma anche a mantenere saldo il filo della realtà per non smarrirsi nei labirinti del dubbio e delle emozioni.

Parallelismi con altre culture

La Luna, da sempre fonte d’ispirazione per miti e tradizioni in tutto il mondo, affonda le sue radici anche nei racconti delle culture africane e asiatiche. Nella mitologia yoruba si celebra Yemanjá, dea delle acque e madre di ogni forma di vita, spesso associata ai cicli lunari e alle maree emotive. In India, il dio Chandra rappresenta la Luna e simboleggia la fertilità, la crescita e la memoria, conducendo gli individui attraverso fasi di introspezione e rinnovamento. In Cina, la festa di Zhongqiu si svolge proprio in onore alla Luna piena: qui, il plenilunio è visto come metafora del completamento e della ricongiunzione, capace di nutrire l’anima e favorire la meditazione.

Nelle popolazioni nativo-americane, invece, il ciclo lunare viene letto come guida per la semina e la raccolta, suggerendo che ogni passaggio oscuro è preludio di una prossima luce. In tutti questi casi, il potere della Luna è legato all’accettazione dei lati nascosti della psiche, così come all’ascolto delle intuizioni più profonde.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: affidatevi alle vostre intuizioni, senza temere le ombre

L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di accogliere la presenza della Luna come stimolo a confrontarvi, oggi, con parti di voi che spesso trascurate. Praticare attività contemplative quali la scrittura, la pittura o la semplice meditazione può aiutarvi a dare forma alle immagini interiori che affiorano nei momenti di silenzio.

Se emergessero dubbi o turbamenti, considerate la possibilità che questi siano messaggi da elaborare, piuttosto che ostacoli. Ascoltare la propria voce interiore diventa un atto di fiducia, poiché la Luna insegna che l’intuizione è una bussola preziosa anche quando il cammino appare incerto. Preservare la connessione con la realtà, mentre si navigano i mari dell’inconscio, è la chiave per trasformare la sensibilità in creatività autentica e guida sicura nei rapporti con gli altri.