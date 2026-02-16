Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, il segno dello Scorpione si incontra con la Morte, un arcano maggiore frequentemente frainteso, ma carico di significati profondi che vanno ben oltre il senso letterale. La Morte rappresenta la trasformazione, la chiusura di un ciclo e l’inizio di una nuova fase. Il simbolismo di questa carta parla di rinnovamento e della capacità di lasciar andare ciò che non serve più, per permettere la rinascita di nuove energie. Come falce che recide ciò che è superfluo, invita a liberarsi da attaccamenti, illusioni o situazioni cristallizzate, preparandosi ad accogliere possibilità inesplorate.

Per lo Scorpione, la carta della Morte si integra perfettamente con l’essenza del segno, incline a profonde metamorfosi interiori e a un costante desiderio di rinascita dopo le crisi. L’oroscopo di oggi suggerisce che vi troverete di fronte a una situazione in cui occorrerà chiudere un capitolo, forse anche solo mentalmente o emotivamente, per dare spazio a nuovi progetti e relazioni autentiche. La vostra capacità di affrontare l’ignoto con coraggio, tipica dello Scorpione, vi aiuterà a comprendere che ogni fine è soltanto l’alba di un percorso rinnovato, in cui il passato lascia posto a risorse inaspettate e nuovi significati esistenziali.

Parallelismi con altre culture

Il tema della trasformazione proposto dalla carta della Morte trova eco in molte culture del mondo.

Nella tradizione azteca, la dea Mictecacihuatl, sovrana del regno dei morti, non simboleggiava solo la fine, ma il passaggio e la rinascita, simile al ciclo naturale delle stagioni. In India, la figura di Yama, dio della morte, viene onorata non tanto per la sua funzione distruttiva, quanto come custode della trasformazione dell’anima e del ritorno del sé in altre forme. La fenice nell’antica Cina è un simbolo potentissimo di morte e rinascita: si brucia per poi risorgere, come lo Scorpione attraversa la crisi per rinnovarsi. In Africa Occidentale, nel sistema Ifá degli Yoruba, la morte non è vista come una fine ma come un ciclo all’interno della continuità della vita, legato alle pratiche ancestrali e alla celebrazione del rinnovamento della comunità.

Questi parallelismi confermano come la carta della Morte sia profondamente legata ai grandi processi di cambiamento e crescita, purché si abbia il coraggio di lasciarsi alle spalle ciò che è concluso.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate andare per rinascere

L'oroscopo dei tarocchi invita gli Scorpione ad abbracciare oggi il potente messaggio della Morte, lasciando spazio a una trasformazione personale che inizia dal distacco da tutto ciò che non risuona più con la vostra essenza. È il momento ideale per chiudere con convinzione tutte le situazioni che appesantiscono, sia in ambito lavorativo sia nei legami affettivi. Le stelle consigliano di accogliere il cambiamento senza paura, riconoscendo che ogni vuoto lasciato spalanca nuove opportunità di crescita e consapevolezza.

Concedetevi di onorare il passaggio da uno stato all’altro, magari attraverso un gesto simbolico come il riordino di oggetti che non servono più o la scrittura di ciò che desiderate lasciare indietro. Il coraggio di accogliere la trasformazione porta, per gli Scorpione, la promessa di una rinascita luminosa e profonda, in perfetta armonia con la vostra natura segreta e potente.