Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, gli Acquario sono rappresentati dall’arcano maggiore del Matto. Questa carta, tra le più enigmatiche e potenti del mazzo, simboleggia il viaggio senza limiti, l’apertura totale verso l’inaspettato e il rifiuto delle costrizioni. Il Matto si muove al confine tra l’ingenuità e la saggezza, pronto a intraprendere nuove avventure con uno spirito puro e libero, privo di pregiudizi. Nell’oroscopo, la sua presenza annuncia una giornata in cui il richiamo dell’ignoto si fa sentire più forte, suggerendo il valore della curiosità e il coraggio di abbandonare le strade battute.

L’energia del Matto invita a lasciarsi guidare dall’intuizione, senza timore di sembrare eccentrici o diversi. Rappresenta la libertà da tutto ciò che è già definito, offrendo uno spazio per la rinascita e il rinnovamento personale attraverso l’esperienza diretta.

Per gli Acquario, la carta del Matto rispecchia profondamente le qualità più originali e irriverenti del segno. L’indole anticonvenzionale, sempre proiettata verso il futuro, trova una potente alleata in questa energia. Oggi, gli Acquario sentiranno il bisogno di rompere i confini della routine quotidiana, affacciandosi a nuove prospettive con entusiasmo e leggerezza. L’oroscopo dei tarocchi sottolinea la possibilità di contatti inaspettati, decisioni prese sull’onda dell’istinto e piccoli atti di coraggio che apriranno strade solitamente trascurate.

Come il Matto nel suo cammino, gli Acquario potranno riscoprire la ricchezza del non sapere e il fascino dell’imprevisto, lasciando che la naturale inclinazione all’esplorazione guidi ogni gesto.

Parallelismi con altre culture

Nell’interpretazione simbolica universale, la figura del Matto trova analogie nel folklore di diversi popoli, spesso rappresentata da viandanti, giullari o figure liminali che sfidano le convenzioni. Nell’antico teatro giapponese Nō, la maschera di Okina simboleggia la saggezza dissimulata sotto l’aspetto buffonesco, mentre nelle tradizioni dei popoli Yoruba, l’Eshu, il messaggero e il trickster, attraversa i crocevia della vita insegnando il valore dell’incertezza e del cambiamento.

In alcune narrazioni sufi, la figura del derviscio vagante possiede la follia sacra ed è esempio di libertà dagli attaccamenti terreni, incarnando la forza della trasformazione attraverso la leggerezza. Inoltre, la figura della Lokis nella mitologia baltica, sebbene spesso associata all’astuzia e all’instabilità, condivide con il Matto la funzione di rompere gli equilibri stagnanti e preparare il terreno a nuove forme di conoscenza. Questi simboli ribadiscono che il vero innovatore non sempre viene compreso all’inizio, ma apre il mondo a possibilità radicalmente nuove.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: seguite la chiamata del viaggio interiore

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Acquario di dedicarsi oggi a un piccolo atto rivoluzionario, lasciando spazio all’improvvisazione senza temere il giudizio.

Entrare in contatto con un ambiente o una persona sconosciuta, leggere di un argomento insolito o concedersi un percorso fuori dagli schemi contribuirà a ravvivare la mente e lo spirito. Il Matto invita a fidarsi del proprio istinto, accettando gli errori come passi fondamentali nel percorso verso la consapevolezza. Un approccio giocoso, libero da aspettative, potrà aprire la giornata a intuizioni sorprendenti e a incontri creativi, favorendo lo sviluppo di idee innovative. Coltivare l’apertura verso ciò che è nuovo, anche solo cambiando prospettiva in una situazione abituale, sarà il vero motore della trasformazione odierna per gli Acquario, nella direzione di una crescita autentica e personale.