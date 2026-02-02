Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, i Pesci si trovano sotto l'influenza luminosa e ambivalente dell'arcano maggiore della Luna. Questa carta incarna il mondo dell'inconscio, delle emozioni celate e della creatività che germoglia negli angoli nascosti dell’anima. La Luna invita ad abbracciare l’ambiguità e a lasciarsi guidare dalle intuizioni, spesso più nitide delle verità razionali. Simbolo di mistero e trasformazione, la Luna mostra anche la capacità di vedere attraverso le illusioni e di riconoscere le ombre che popolano il proprio paesaggio interiore.

Per i Pesci, questo oroscopo dei tarocchi parla direttamente al cuore di chi vive di emozioni sottili, percependo ciò che sfugge agli altri. La relazione con la carta della Luna mette in risalto la predisposizione del segno a percepire le correnti profonde del sentire collettivo e personale. Questo arcano maggiore è specchio della vostra oscillazione tra realtà e sogno, tra ciò che appare e ciò che si cela, esortando ad accogliere sia la dolcezza delle visioni notturne sia la paura dell’ignoto. Le atmosfere rarefatte della Luna offrono oggi un riparo alla vostra natura sensibile, ma suggeriscono anche di non cedere troppo alle illusioni, cercando un filo lucido nella nebbia dei pensieri.

Parallelismi con altre culture

La forza simbolica della Luna ha attraversato nei secoli molte tradizioni, diventando icona di trasformazione e mistero. In Africa occidentale, la dea Yemaya del pantheon Yoruba rappresenta la regina delle acque salate e delle maree, protegge chi naviga tra sogni e profonde emozioni, proprio come i Pesci immersi nel flusso dell’invisibile. In Giappone, la leggenda della dea Tsukuyomi celebra la Luna come custode dell’equilibrio e degli enigmi notturni, offrendo ispirazione ai poeti che cercano bellezza nell’ombra. Anche nelle culture aborigene australiane, la Luna riveste un ruolo chiave nei racconti di creazione e metamorfosi, segnando il ritmo della vita e delle migrazioni animali.

Questa pluralità di visioni sottolinea come la Luna venga riconosciuta ovunque come ponte tra il visibile e l’invisibile, tra la ragione e il sentire più profondo.

Consiglio delle stelle per i Pesci: affidatevi alle onde interiori senza paura

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Pesci di accogliere senza timore le sfumature emotive che oggi si fanno più intense sotto il fascino della Luna. Dedicate del tempo all’ascolto delle vostre intuizioni, magari annotando sogni e sensazioni appena svegli: potrebbero racchiudere chiavi preziose per comprendere situazioni complesse. Attenzione però a discernere tra ciò che è semplice suggestione e ciò che può davvero orientare le scelte quotidiane. Un dialogo pacifico con le vostre paure può trasformarle in alleate, permettendovi di muovervi nello spazio interiore con più fiducia.

La creatività, oggi particolarmente fertile, sarà una compagna preziosa: lasciate che si esprima in piccoli gesti, arte o scrittura, alimentando la consapevolezza di un percorso che si rivela passo dopo passo, come la luce che si rifrange sulle onde quiete durante la notte.