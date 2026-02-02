Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 2 febbraio 2026, agli Scorpione viene assegnata la carta della Morte, arcano maggiore tra i più fraintesi ma profondamente significativi. Simbolo universale di trasformazione e rinascita, la Morte non rappresenta mai la fine in senso letterale, ma la chiusura di un ciclo per favorirne l’inizio di uno nuovo. I tarocchi illustrano spesso questa carta con una figura scheletrica che avanza tra i campi, portando cambiamenti radicali ineluttabili: la sua funzione non è distruttiva, bensì purificatrice, offrendo la possibilità di abbandonare ciò che non serve più e rigenerarsi in forme nuove.

Per gli Scorpione, la simbologia della Morte risuona con lo spirito profondo e magnetico tipico di questo segno. La tendenza a scandagliare le zone d’ombra, ad affrontare passioni intense e trasformazioni interiori, trova oggi un’eco potente nell’arcano della Morte. L’oroscopo suggerisce che sia il momento di abbandonare vecchi schemi, relazioni o progetti ormai stagnanti. Solo lasciando spazio al nuovo, infatti, la rinnovata energia scorpionica potrà manifestarsi e portare avanzamento tanto nella vita personale quanto nei percorsi emotivi.

Parallelismi con altre culture

Il mito della Morte come simbolo di rinascita è presente in molte tradizioni del mondo. In Egitto, il ciclo di Osiride rappresenta la trasformazione: Osiride, che viene ucciso e smembrato, rinasce nella vita ultraterrena, divenendo il signore dell’Aldilà e della rigenerazione.

Così pure il mito della fenice in Cina racconta di un uccello che si lascia consumare dalle fiamme per rinascere dalle proprie ceneri, incarnando il valore del mutamento e della resilienza. Nello Yoruba, la figura di Oya, dea dei venti, del cambiamento e dei cancelli tra la vita e la morte, testimonia la forza delle grandi rivoluzioni interiori e il loro significato evolutivo. Queste narrazioni condividono con la carta della Morte la capacità di dischiudere nuovi cammini solo passando attraverso una cessazione, traendo dal distacco il seme di ogni ricominciare.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accettate la trasformazione come percorso di guarigione

L’oroscopo dei tarocchi invita a non temere il radicale cambiamento veicolato dalla Morte.

Lasciare andare ciò che pesa, pur se familiare, può rivelarsi un atto di coraggio e libertà. La giornata supporta la pratica consapevole dell’abbandono di abitudini o pensieri limitanti, favorendo azioni risolutive come liberarsi da oggetti simbolici o chiudere rapporti che impediscono di evolvere. Un piccolo rito di purificazione, come donare ciò che non serve più, può rafforzare la sensazione di rinascita. Gli Scorpione sono favoriti nell’abbracciare metamorfosi profonde, intravedendo possibilità dove altri scoraggerebbero. Solo accettando la trasformazione, il vostro potere interiore potrà rigenerarsi e condurvi verso orizzonti fino a ieri inesplorati.