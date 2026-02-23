Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, gli Acquario si trovano sotto l’influsso trasformativo del Matto, arcano maggiore del viaggio, della libertà interiore e dell’audacia. Il Matto, rappresentato spesso come un viandante che si avvia verso strade sconosciute con uno sguardo rivolto al cielo e un piccolo fagotto sulle spalle, simboleggia la fiducia quasi infantile nelle infinite possibilità della vita. Questa carta invita a uscire dai sentieri battuti, accogliendo l’imprevisto con una leggerezza che si avvicina all’innocenza, restituendo la vitalità della scoperta.

Per gli Acquario, oggi la presenza del Matto rappresenta un invito a ripensare abitudini e convinzioni. La natura innovativa e anticonformista del segno entra in risonanza profonda con l’essenza dell’arcano, che non teme mai di rompere i consueti schemi per inseguire l’originalità. Ogni gesto acquisisce un sapore nuovo, ogni pensiero può dare inizio a rivoluzioni personali o progetti sorprendenti. L’oroscopo suggerisce di lasciar fluire l’intuito e permettere a piccoli slanci di audacia di aprire la giornata all’imprevedibile; l’attimo si fa prezioso e l’immaginazione non conosce confini.

Parallelismi con altre culture

La figura del Matto trova affinità in molte tradizioni del mondo. Nel viaggio degli eroi delle fiabe celtiche, il protagonista spesso parte senza meta precisa, sospinto solo dal desiderio di scoperta, proprio come il Matto che segue una chiamata misteriosa.

Anche nella tradizione Zen giapponese si narra del rokusai, il "semplice vagabondo" che attraversando la vita con spirito leggero, arriva a toccare la saggezza proprio grazie alla libertà dal giudizio. In India, la figura del sadhu, asceta errante, racchiude la stessa impronta di fiducia nell’universo: abbandonando tutto, si apre all’imprevedibilità e trova l’essenza della propria spiritualità. Nella cultura sufi, il cammino del qalandar rappresenta la follia sacra, la gioia di abbandonarsi all’estasi dell’ignoto, per raggiungere l’unione mistica con l’esistenza. Questi archetipi condividono con il Matto il fascino e la profondità del lasciarsi condurre dall’istinto senza il peso della razionalità o delle aspettative sociali.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: accogliete la libertà del Matto

L’oroscopo dei tarocchi consiglia agli Acquario di lasciarsi guidare oggi dallo spirito del Matto. Potrebbe essere il momento adatto per non programmare ogni passo e dare spazio all’improvvisazione, soprattutto nelle relazioni e nei contesti creativi. Suggerisce di non respingere le idee insolite o impreviste, poiché proprio in ciò che sembra fuori dagli schemi può nascondersi un valore prezioso. Camminare leggeri, senza il fardello delle aspettative altrui, permette di riscoprire la gioia di essere autentici. Chi saprà coltivare questo atteggiamento avrà la possibilità di affrontare la giornata con una freschezza simile a quella di chi comincia un grande viaggio, stupendosi di ogni dettaglio. In questo modo, ogni incontro e ogni scelta potranno rivelare sfumature sorprendenti, aprendo spiragli di nuova vitalità nella quotidianità.