Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, le Bilancia si trovano sotto l'egida della Giustizia, arcano maggiore che incarna la ricerca dell’equilibrio perfetto tra azione e conseguenza. Simbolo universale di imparzialità, la Giustizia regge una bilancia ed una spada: la prima misura le azioni senza pregiudizio, la seconda sancisce la capacità di discriminare tra ciò che è giusto e ciò che non lo è. L'oroscopo dei tarocchi oggi invita le Bilancia a riconoscere il sottile filo che unisce verità e responsabilità, suggerendo che solo attraverso la serenità della coscienza si può affrontare quanto giunge all’orizzonte.

Questo arcano maggiore riflette profondamente la natura delle Bilancia, sempre tese verso l’armonia tra il sé e il mondo circostante. Chi appartiene a questo segno avverte in modo quasi istintivo il bisogno di fare chiarezza nei rapporti e nelle decisioni, portando luce dove regna la confusione morale. L’oroscopo ribadisce che l’energia della Giustizia non riguarda giudizi severi, ma la capacità di vedere ogni sfumatura prima di pronunciarsi. Nella giornata odierna, saranno centrali i temi della mediazione, della risoluzione di vecchi malintesi e di una sottile riconciliazione con i propri valori più profondi, qualità sempre care alla Bilancia.

Parallelismi con altre culture

Il concetto della Giustizia come equilibrio cosmico attraversa le culture, assumendo forme differenti ma il medesimo nucleo simbolico.

Nella tradizione egizia, la dea Maat rappresentava il principio universale di ordine e giustizia, pesando il cuore dei defunti contro la piuma della verità per stabilire il destino dell’anima. Nella cultura yoruba, l’oracolo di Ifá ricorre a complessi sistemi di segni per definire ciò che è corretto secondo la volontà divina, proprio come la Giustizia dei tarocchi cerca l’allineamento tra l’umano e un ordine più elevato. Nel Confucianesimo cinese, il concetto di Li invita l’essere umano a vivere secondo regole di armonia e rettitudine, ponendo la giustizia come fondamento dell’equilibrio sociale. Anche in India la dea Saraswati, pur essendo più spesso associata al sapere, viene invocata per la sua equità e saggezza nelle dispute, offrendo una visione simile della giustizia come forma suprema di equilibrio universale.

Consiglio delle stelle per le Bilancia: ascoltate la voce della Giustizia profonda

L'oroscopo dei tarocchi sottolinea che la carta della Giustizia invita a ponderare le vostre scelte con attenzione e serenità. Siate pronti oggi a esaminare i rapporti più complessi della vostra vita con uno sguardo rinnovato, tenendo presente che anche il silenzio può essere una risposta giusta quando si cerca l’armonia. La meditazione e l’introspezione vi aiuteranno a distinguere con chiarezza le vostre responsabilità dalle aspettative altrui. Non lasciate che la fretta o i giudizi superficiali turbino la vostra pace interiore: affidatevi al senso profondo dell’equità che da sempre vi contraddistingue. In questo modo, ogni decisione presa oggi trasformerà anche i più piccoli gesti in equilibrio tangibile, elevando l'ordinario a un livello di raffinata consapevolezza.