Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, il segno del Capricorno viene attraversato dalla presenza dell'Eremita. Questo arcano maggiore rappresenta la figura del saggio che cammina solitario, la lanterna nella notte e il passo calmo sul sentiero impervio. L'Eremita non è simbolo di isolamento, bensì di autodisciplina, ricerca di senso e maturità attraverso la riflessione. Porta con sé l'energia di chi è disposto a prendersi una pausa dal clamore quotidiano per ascoltare le proprie verità interiori e lasciare che la conoscenza si sedimenti lentamente come neve su un paesaggio silenzioso.

In questo oroscopo, la figura dell'Eremita invita a riconoscere il valore della pazienza, della concentrazione e della profondità d’animo, elementi rari ma essenziali nella società dell’immediatezza.

Per i Capricorno, l'incontro con l'Eremita nell'oroscopo di oggi suggerisce una giornata dominata dall’introspezione. Il carattere tenace e riservato del vostro segno si trova particolarmente in sintonia con la ricerca della verità personale, spingendo a ritirarsi per qualche istante dal brusio circostante. Questo arcano invita a indagare sulle vostre priorità più intime, a interrogarvi sulle motivazioni profonde che muovono le vostre azioni e a concedervi spazi di solitudine costruttiva. La lezione dell’Eremita non è il distacco fine a sé stesso, ma la preparazione alla rinascita, come la terra che riposa in inverno per sbocciare al primo sole primaverile.

Parallelismi con altre culture

In molte tradizioni, la figura dell’eremita o del saggio solitario è radicata nell’archetipo universale del cercatore di verità. Nel buddhismo tibetano, i grandi maestri si ritirano per lunghi periodi in meditazione sulle montagne, alla ricerca dell’illuminazione interiore, come fece il celebre yogin Milarepa. Anche nell’antica Cina, i taoisti trascorrevano anni in eremi tra i monti Wudang per armonizzarsi con il Tao e scoprire il fluire nascosto della vita. Fra i Mistici Sufi, la pratica del khalwa implica il ritiro dal mondo per purificare il cuore e accedere a una consapevolezza superiore. In Africa occidentale, nel sistema Ifá degli Yoruba, i babalawo conducono momenti di isolamento per entrare in comunione con la saggezza degli orisha e consultare il destino.

Tutte queste figure testimoniano un’idea condivisa: il silenzio e la solitudine non sono evasioni, ma strumenti per affinare l’intelligenza dello spirito.

Consiglio delle stelle per gli Capricorno: accogliete la guida dell’Eremita

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce una giornata dedicata all’ascolto dei bisogni più profondi, senza lasciarsi distrarre da ciò che è superficiale o passeggero. Considerate di ritagliarvi del tempo per la contemplazione, leggendo pagine che alimentano la mente o semplicemente camminando in un luogo silenzioso che favorisca la chiarezza. Non temete di apparire distanti: la vera forza oggi risiede nella capacità di conoscersi e riconoscere i limiti e i desideri autentici.

Questo sarà il seme di una rinascita futura, consentendo di tornare nel mondo con una visione rinnovata e un orientamento più saldo. Accogliere la saggezza dell’Eremita significa riconoscere che solo la solitudine feconda porta alla pienezza delle relazioni e delle mete più alte.