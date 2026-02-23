Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, i Gemelli sono guidati dal Bagatto, l'arcano che introduce sulla scena la scintilla dell'iniziativa e della versatilità. Il Bagatto, prima carta numerata degli arcani maggiori, incarna la potenza di chi si affaccia al mondo con intelligenza, leggerezza e desiderio instancabile di comunicare. La sua immagine è quella di un giovane prestigiatore davanti all'infinita varietà di strumenti: ogni oggetto sul tavolo rappresenta una dote reale o potenziale, prontamente a disposizione di chi sa coglierla.

L'oroscopo invita i Gemelli a riflettere sull'energia promotrice di questa carta, vissuta come impulso a muovere i primi passi verso nuove orizzonti.

Del Bagatto, i Gemelli riconoscono la natura duttile e il talento di adattarsi velocemente a contesti diversi. Oggi il loro oroscopo evidenzia la possibilità di utilizzare la parola come strumento privilegiato per creare, mediare, persuadere o risolvere situazioni che sembrano bloccate. La mente sveglia e il desiderio di apprendere sono alleati preziosi: nulla appare statico quando la curiosità viene alimentata. L'abilità di instaurare contatti e di coordinare attività anche molto diverse tra loro trova oggi terreno fertile, con buone possibilità di sorprendere se stessi e gli altri per rapidità di intuizione ed esecuzione.

Parallelismi con altre culture

Il modello del Bagatto ricorda alcune figure carismatiche e poliedriche presenti in molte culture. Nella tradizione africana Yoruba, ad esempio, il dio Esù Elegbara svolge il ruolo di messaggero e interprete tra le divinità e gli uomini, utilizzando l'astuzia e la parola per risolvere conflitti e mantenere l'equilibrio. Nelle storie native americane, il Coyote è spesso rappresentato come colui che trasforma, imbroglia, ma finisce per insegnare attraverso la sua imprenditorialità e il suo ingegno. Anche nella mitologia greca, Ermes è il protettore dei viandanti, degli oratori e degli inventori: la sua capacità di muoversi tra i mondi è affine all'adattabilità mercuriale del Bagatto.

In Giappone, la figura del Tengu, genio mutevole del bosco, rappresenta la curiosità e la rapidità nel cogliere nuove vie, segnando il legame universale tra comunicazione, trasformazione e iniziativa.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: mettete in gioco le vostre capacità creative

L'oroscopo dei tarocchi invita i Gemelli a riconoscere pienamente le proprie capacità di iniziativa e di creazione. Oggi conviene sperimentare qualcosa di nuovo, senza timore di sbagliare: il vero potere del Bagatto è la volontà di provarci, a prescindere dall'esito immediato. Dedicare attenzione a un progetto fresco o proporre un'idea originale potrebbe aprire scenari del tutto inattesi. Mantenete la mente agile e siate pronti a convertire gli imprevisti in occasioni vantaggiose.

L'energia di questa carta suggerisce di non trascurare i dettagli, ma di lasciarsi guidare anche dall'intuizione. Affrontando la giornata con spirito leggero e, insieme, con concentrazione, sarà possibile trasformare le opportunità in risultati tangibili.