Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, i Pesci entrano in simbiosi con l’arcano maggiore della Luna, che nei tarocchi rappresenta il regno dell’inconscio, dei sogni e delle emozioni ambigue. La Luna è la signora delle acque interiori e dei cicli mutanti dell’anima: sotto il suo chiarore, le certezze si dissolvono, lasciando spazio alle sensazioni più autentiche e ai moti nascosti che guidano i pensieri notturni. In questa giornata, l’oroscopo indica che il vostro sentire sarà abitato da suggestioni profonde, immagini evocative e un velo di poesia che avvolge ogni esperienza.

Il riflesso della Luna invita a non temere la vulnerabilità e ad accogliere anche ciò che non affiora in piena luce.

I Pesci si ritrovano perfettamente in questa danza liquida: la loro natura mutevole, empatica e ricca di sfumature si integra con la simbologia di questa carta, che amplifica la capacità di leggere tra le righe della realtà. Spesso immersi in mondi interiori complessi, i Pesci con la Luna percepiscono i confini tra sogno e realtà come fluide frontiere, lasciandosi trasportare dai sentieri della fantasia e dall’intuito. La giornata è perfetta per ascoltare ciò che si muove sotto la superficie – sia nell’animo proprio che in quello altrui – e abbandonarsi a una visione più ampia della vita, che non sia vincolata dagli schemi consueti.

Parallelismi con altre culture

La Luna è una figura centrale in molte culture, simbolo di rinnovamento, sogno e mistero. Nella tradizione giapponese, la divinità Tsukuyomi personifica la Luna e custodisce il tempo notturno, portando con sé mistero e introspezione. Nell’antico Egitto, la dea Iside veniva talvolta associata alla Luna come madre della magia e della trasformazione, custode dei segreti della notte. Tra i popoli indigeni nordamericani, molte leggende raccontano della Luna come guida nel mondo onirico, capace di mostrare la strada attraverso i sogni e i desideri celati. Anche nella mitologia yoruba, Osupa rappresenta la Luna come principio femminile che sorregge il ritmo delle maree e della fertilità, invocata nei rituali legati all’intuizione.

Queste tradizioni suggeriscono il potere ancestrale della Luna, capace di illuminare i sentieri nascosti dell’anima umana.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: fidatevi dell’istinto più profondo

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di dare ascolto alle proprie percezioni intuitive, anche quando appaiono sfocate o irrazionali. Dedicate tempo alla meditazione o alla scrittura onirica, permettendo alle immagini della mente di manifestarsi senza giudizio. Scegliere una musica che evochi atmosfere lunari o passeggiare vicino a corsi d’acqua può aiutare i Pesci ad armonizzarsi con l’energia di questa carta. Nei rapporti personali, la Luna invita a non aver paura di mostrare le proprie fragilità: attraverso la condivisione sincera si possono creare legami profondi e autentici. Abbracciate il potere silenzioso dell’intuizione, lasciandovi guidare dal flusso interiore anche nelle scelte più quotidiane: il mistero a volte cela la risposta più luminosa.