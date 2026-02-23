L'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, propone ai Sagittario il confronto con l'arcano maggiore del Mondo. Questa carta, ultima tra le principali, racchiude il senso della realizzazione e il coronamento di un percorso pieno di prove, aspirazioni e scoperte. Nella sua immagine, una figura centrale danza avvolta in una corona circolare, simbolo di eterno movimento e compimento, accompagnata da quattro figure ai margini che rappresentano la riconciliazione degli elementi e la pienezza dell'esperienza. Il Mondo suggerisce che oggi il vostro oroscopo è permeato da una sensazione di armonia raggiunta, quasi come trovarsi sulla soglia tra la fine gloriosa di un viaggio e la promessa di nuovi orizzonti.

Il Sagittario, archetipo dell'esploratore e del filosofo, trova nell'energia del Mondo un'eco profonda delle proprie inclinazioni. L'oroscopo di questo giorno invita a riconoscere i frutti delle esperienze accumulate, ad abbracciare il senso di appartenenza a una rete più ampia fatta di legami, conquiste e insegnamenti ricevuti. I nati sotto il segno del Sagittario possono oggi avvertire con chiarezza che ogni incontro, ogni viaggio e ogni prova hanno composto un mosaico più grande, ora visibile nella sua interezza. La spinta ad andare oltre verso nuove mete rimane viva, ma oggi prende il colore della celebrazione e della contentezza per quanto è stato già costruito.

Parallelismi con altre culture

La simbologia del Mondo nei tarocchi trova interessanti affinità nel pensiero ciclico e nell'idea di completamento presenti in molte tradizioni. Nella cosmologia hindù, il concetto di Samsara racconta dei cicli di nascita e rinascita, un continuo percorso verso la totalità dell'essere. Nella filosofia degli antichi Greci, il cerchio della Pandora e la danza delle muse simboleggiano il movimento eterno attraverso cui si svelano tutte le possibilità umane. Nel ciclo delle ere nella mitologia azteca si narra del rinnovarsi del mondo dopo ogni distruzione, una visione dove il compimento di una fase non segna la conclusione, ma l'inizio preparato dal passato. Anche nella saggezza africana del sistema Ifá della tradizione yoruba, la vita è vista come una serie di tappe che devono essere attraversate per la realizzazione di sé, con la consapevolezza che ogni fine porta a un nuovo inizio.

Questi parallelismi sottolineano quanto l'oroscopo del Sagittario di oggi richiami l'universalità del percorso umano verso l'integrità e la pienezza.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: celebrate il vostro compimento

L'oroscopo dei tarocchi invita i Sagittario a onorare la conquista rappresentata dal Mondo. Prendetevi il tempo per riconoscere ciò che avete raggiunto, senza fretta di inseguire subito nuovi traguardi. Un momento di gratitudine verso se stessi e verso le persone che vi hanno accompagnato risulta oggi particolarmente benefico. Considerate l'opportunità di condividere i vostri successi con chi appartiene alla vostra cerchia, poiché la gioia moltiplicata dal riconoscimento reciproco rafforza i legami.

Permettetevi un gesto celebrativo, piccolo ma simbolico, che renda tangibile il vostro senso di completezza. Il tarocco del Mondo invita a vivere questo lunedì con la consapevolezza di essere parte di qualcosa di più grande, sia che si tratti della vostra storia personale sia del cammino collettivo della vita.