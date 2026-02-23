Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 23 febbraio 2026, gli Scorpione sono guidati dalla carta della Morte, un arcano tanto temuto quanto incompreso. Lungi dall'essere una presagio nefasto, la Morte rappresenta nei tarocchi la trasformazione, la fine di un ciclo e l'inizio di un altro, come l'alternarsi delle stagioni nella natura. Questo simbolo invita a lasciare andare ciò che non serve più, per fare spazio a nuove esperienze e opportunità. L'energia della trasformazione è la promessa di questa carta, permeata di un rinnovamento che non fa paura se accolto con consapevolezza e apertura.

Gli Scorpione sentono più di altri il richiamo profondo del cambiamento, possedendo una naturale predisposizione alla metamorfosi. In questa giornata, la Morte suggerisce che è il momento di liberarsi da vecchi schemi, abitudini o legami che impediscono il pieno sviluppo personale. Il vostro spirito indomito trova ispirazione in questa energia, capace di trasformare prove e crisi in rinascita consapevole. Ogni chiusura introduce un atto di creazione, e nell'oroscopo odierno la sfida sarà riconoscere quali capitoli meritano di essere chiusi per fare emergere nuove potenzialità.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura messicana, la figura di Santa Muerte porta conforto e protezione a chi affronta cambiamenti radicali, simboleggiando come la fine non sia mai completa distruzione, ma piuttosto una porta verso nuovi inizi.

In India, la dea Kali svolge un ruolo simile: con il suo aspetto terrifico, spazza via l'illusione e l'attaccamento affinché possa avvenire la trasformazione autentica. Anche nel mito egizio, Osiride muore e risorge, diventando l'archetipo universale del passaggio attraverso la crisi per raggiungere una nuova e più alta forma d'esistenza. Questi esempi mostrano che la Morte nei tarocchi non implica sventura, ma richiama ciò che è parte integrante di ogni crescita nel mondo, ovvero la necessità di abbandonare per rinascere. L'oroscopo di oggi vi colloca in questa cornice di profonda rinascita culturale e spirituale, simile ai riti di passaggio delle società tradizionali in Africa occidentale, dove il cambiamento segna l'inizio di una nuova fase della vita.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione senza timore

Secondo l'oroscopo dei tarocchi, oggi vi è richiesto di osare guardare con sincerità le parti di vita che non portano più nutrimento. Prendetevi il tempo necessario per ascoltare i segnali interiori e lasciate andare responsabilità, relazioni o atteggiamenti che sentite ormai superati. Un consiglio pratico consiste nel dedicare la giornata a un piccolo rituale di liberazione simbolica, che sia pure la scrittura di una lettera che non verrà mai inviata o il riordino del proprio spazio vitale. L'accoglienza di questa energia di cambiamento rende più agevole il passaggio, trasmutando la paura in forza creatrice. Fatevi ispirare dal coraggio tipico del vostro segno e affidatevi alla saggezza dei cicli: ciò che termina oggi prepara il terreno a ciò che dovrà fiorire domani. In questo oroscopo, la Morte si svela come la chiave della rinascita personale più autentica e necessaria.