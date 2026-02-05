Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, i Pesci si muovono sotto l’influenza misteriosa della Luna. Questa carta, immagine di paesaggi notturni e ombre silenziose, invita ad esplorare le profondità del subconscio e a prestare ascolto ai messaggi che sorgono dall’intuizione più pura. La Luna non porta risposte chiare, bensì domande, dubbi e quel fascino che vela ogni esperienza di ambiguità. Nella tradizione dei tarocchi, essa rappresenta la notte dell’anima, lo spazio in cui tutto sembra possibile ma nulla è scontato, e il viaggio non si misura con la logica bensì con la sensibilità del sentire.

L'oroscopo suggerisce di lasciarsi accogliere dal mistero e di accettare i propri sogni come sentieri di conoscenza sottile, senza temerne le ombre.

Per i Pesci, la Luna si accorda all’essenza stessa del vostro segno, che nuota da sempre nel mare delle emozioni e del simbolismo. Nella giornata odierna, l’oroscopo rivela una particolare predisposizione a recepire gli umori dell’ambiente circostante, anche quando restano suggestionati da segnali difficili da decifrare. La sensibilità è acuita, ma non priva di rischi: la percezione può talvolta ingannare, proiettando paure e desideri nel mondo esterno. La Luna diviene allora uno specchio delle vostre insicurezze, ma anche il faro che invita a confidare nei propri presentimenti piuttosto che nel calcolo razionale.

In questo scenario, la giornata richiede fiducia nelle proprie emozioni e una sana distanza dalle illusioni.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura giapponese, la Luna è venerata come simbolo di bellezza malinconica e mutevole, ben rappresentata dal mito di Tsukuyomi, la divinità lunare che governa le notti e i richiami del sogno. In molte regioni dell’Africa occidentale, la Luna si considera intermediaria fra il visibile e l’invisibile, messaggera tra spiriti e esseri umani, come nel sistema simbolico del popolo Bambara del Mali. Nella mitologia azteca, la Luna è personificata da Coyolxauhqui, una giovane donna il cui viaggio attraverso il cielo è costellato di misteri e difficoltà, rappresentazione archetipica del percorso interiore che i Pesci sono chiamati a percorrere oggi.

Anche nella cosmologia cinese, la Luna riveste un ruolo fondamentale nel Festival di metà autunno, occasione in cui ci si riunisce sotto la sua luce per onorare le relazioni e tagliare quei “legami invisibili” che tengono uniti i destini, analogamente a quanto suggerito dalla carta negli oroscopi basati sui tarocchi.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: lasciatevi guidare dalla Luna senza cedere alle illusioni

L'oroscopo dei tarocchi vi invita a riconoscere la qualità visionaria della Luna, senza però farsi travolgere dalla confusione che talvolta si accompagna a un’immaginazione preponderante. È consigliabile dedicare del tempo all’ascolto interiore e alla pratica della scrittura dei sogni, raccogliendo su un diario le immagini che emergono spontaneamente durante la notte.

Attraverso l’introspezione consapevole e momenti di silenzio, potrete distinguere tra autentiche intuizioni e percezioni ingannevoli. Ricordate che, come nei riti di purificazione balinesi collegati alla Luna crescente, il segreto del giorno risiede nella danza armonica tra la luce dell’intuito e le ombre delle paure. Scegliere di fidarsi del proprio sentire non significa rinunciare alla logica, ma concedersi di vivere con maggiore pienezza le verità che la Luna, silenziosamente, sussurra nelle profondità dell’anima.