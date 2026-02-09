Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, il segno del Leone viene illuminato dall'arcano maggiore del Sole. Questa carta, tra le più benevole del mazzo, simboleggia chiarezza, vitalità e successo. Nella tradizione dei tarocchi, il Sole rappresenta la luce che dissolve le ombre, la gioia che segue i giorni d'inverno e l'impulso creativo che dona energia a tutto ciò che tocca. L'immagine del Sole, tradizionalmente associata a un fanciullo che cavalca un cavallo bianco sotto raggi luminosi, invita a celebrare la trasparenza, l'autenticità e il calore delle relazioni umane.

L'oroscopo di oggi si colora così di una radiosità particolare, capace di rianimare persino ciò che era rimasto in sospeso.

Per i Leone, la simbologia del Sole si fonde con la natura solare e magnanima del segno. L'energia che questa carta dispensa trova uno specchio perfetto nell'indole leonina: lo slancio alla generosità, la fiducia nella propria creatività, la tendenza a guidare e a ispirare gli altri con carisma spontaneo. Oggi, l'oroscopo suggerisce di coltivare quella fiducia innata che apre le porte a nuove possibilità e che porta a una visione limpida della propria strada. La luce del Sole aiuta i Leone a vedere oltre le illusioni e a dissipare i dubbi, facendo emergere la parte più sincera e vitale di sé.

Parallelismi con altre culture

Il Sole, come fonte di energia e di vita, ha avuto un ruolo centrale in varie tradizioni: nello Shintoismo giapponese, la dea solare Amaterasu è considerata l’antenata divina dell’imperatore e rappresenta la luce che scaccia le tenebre dal mondo. Nel mito degli Inca, il Sole era celebrato come Inti, divinità guaritrice e protettrice dei raccolti, fonte di prosperità e di ordine universale. Anche in Africa occidentale, tra i Bambara del Mali, il Sole è evocato nei rituali di iniziazione come emblema di conoscenza e guarigione, mentre nell’antico Egitto il dio Ra incarnava il ciclo eterno della rinascita quotidiana, portando luce e rigenerazione. In queste culture, la luce solare non era solo fonte di nutrimento materiale, ma anche di illuminazione spirituale e rinnovamento comunitario.

Consiglio delle stelle per i Leone: lasciatevi ispirare dalla luce del Sole

L'oroscopo dei tarocchi di oggi vi suggerisce di sfruttare la potenza simbolica del Sole. È il momento ideale per mostrare le vostre qualità senza timore, aprendo il cuore ai legami autentici e ai progetti che arricchiscono la vostra esperienza. La giornata invita a condividere la vostra luce con chi vi circonda, ispirando ottimismo e fiducia. Anche di fronte a ostacoli, l'atteggiamento solare può sciogliere le incertezze e donare coraggio. Cercate, oggi, attività che vi permettano di esprimere la vostra creatività, sia essa nell’arte, nelle relazioni o nel lavoro: sarà in questi spazi che la carta vi guiderà verso il successo e la serenità.