Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, il Segno dello Scorpione si trova sotto l’influsso dell’arcano maggiore della Morte. Questo arcano, spesso frainteso e temuto, rappresenta in realtà una forza di profonda trasformazione. La carta della Morte non annuncia una fine in senso materiale, ma segnala cambiamenti radicali e la necessità di lasciare andare ciò che non serve più per poter rinascere, proprio come il ciclo naturale delle stagioni suggerisce che nulla è statico e ogni chiusura porta un nuovo inizio. L'energia di questa carta è feconda: dona la capacità di abbandonare abitudini, idee o legami che non rispondono più alle esigenze dell’anima.

Per gli Scorpione, la Morte rappresenta una chiamata all’autenticità e al rinnovamento, qualità tipiche di chi nasce sotto questo segno d’acqua, da sempre associato ai processi di metamorfosi e resurrezione. Oggi, lasciarsi alle spalle vecchi rancori, paure o situazioni stagnanti diventa possibile grazie a un’intuizione improvvisa o a un evento apparentemente destabilizzante che, in realtà, dischiude orizzonti impensati. L’oroscopo suggerisce quindi di non opporsi al flusso degli eventi: accettare la trasformazione consente di vivere la giornata con una rinnovata carica vitale e una visione più chiara sul percorso che attende.

Parallelismi con altre culture

La simbolica della Morte nei tarocchi ha profonde affinità con il mito della fenice nella cultura cinese e nell’antico Egitto: un uccello sacro che si consuma tra le fiamme per poi rinascere dalle proprie ceneri, rappresentando il ciclo eterno di distruzione e rinascita.

Nel sistema di pensiero yoruba, la divinità Oya governa i cambiamenti improvvisi, le tempeste e le metamorfosi, accompagnando gli individui nei passaggi cruciali dell’esistenza. In Messico, durante il Día de los Muertos, la morte viene celebrata come parte integrante del ciclo della vita: è momento di memoria e rinascita, non solo di lutto. Anche la mitologia indiana, con la dea Kali, mostra come la distruzione delle forme sia indispensabile perché la vita possa rigenerarsi costantemente. Queste tradizioni dimostrano che la forza rinnovatrice della Morte, pur temuta, è universalmente accolta come strumento evolutivo e liberatorio.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione senza timore

L'oroscopo dei tarocchi invita gli Scorpione a usare la giornata per compiere un piccolo rito di passaggio, anche nella semplice quotidianità. Può essere utile riflettere su quali abitudini o emozioni sono divenute zavorre e, simbolicamente, lasciarle andare: annotare su un foglio ciò che si desidera trasformare e poi distruggerlo è un gesto che può liberare nuove energie interiori. Prendere consapevolezza che ogni fine è solo una soglia verso opportunità diverse aiuta a vivere le transizioni con meno resistenza e maggiore serenità. La carta della Morte suggerisce anche di accettare le inevitabili chiusure relazionali o lavorative con fiducia, comprendendo che ciò che si perde è spesso ciò che ostruiva la strada a nuovi inizi. Solo attraversando il cambiamento con mente aperta e cuore saldo si può davvero onorare la potenza di questo arcano e godere del dono della trasformazione.