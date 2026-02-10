Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 10 febbraio 2026, i Pesci sono accompagnati dalla carta della Luna. Quest’arcano maggiore svela territori misteriosi dell’inconscio, laddove l’intuizione si mescola a riflessi e illusioni, costringendo chi vi si avventura a distinguere tra ciò che è reale e ciò che nasce nelle pieghe della fantasia o del timore. Simbolo per eccellenza del viaggio attraverso emozioni complesse e desideri profondi, la Luna nei tarocchi non suggerisce chiarezza immediata, ma invita ad accogliere l’ambiguità, a confrontarsi con ombre personali, riscoprendo la ricchezza delle proprie percezioni interne.

Per i Pesci, segnati da una naturale propensione all’empatia e alla visionarietà, la Luna oggi si riflette come uno specchio che moltiplica sensibilità ed esperienze immaginative. Le atmosfere emotive risultano accentuate, i confini tra ciò che si sente e ciò che si vive si fanno più fluidi, aprendo a ispirazioni improvvise e a una fertile creatività. Tuttavia, la stessa carta suggerisce una vigilanza gentile: in questa giornata, le impressioni potranno confondere i contorni della realtà, generando a tratti incertezza o nostalgia. Mantenere il legame con una dimensione concreta può proteggere da derive illusorie e spingere verso una rinnovata consapevolezza di sé.

Parallelismi con altre culture

La presenza della Luna negli oroscopi e nei sistemi simbolici di molte tradizioni mostra come la dimensione del mistero e dell’intuizione sia universale. Nel sistema Ifá della tradizione Yoruba dell’Africa Occidentale, la Luna (Osupa) rappresenta la capacità femminile di custodire segreti e governare i cicli vitali, riflesso della connessione tra maree ed emozioni. In Giappone, il culto di Tsukuyomi, divinità lunare, protegge la notte e i sogni, sollecitando la comprensione della mutevolezza della coscienza. Anche nel mito greco, Selene guida il proprio carro attraverso il cielo notturno, vegliando sulle ispirazioni degli artisti e sugli amori segreti; similmente le tribù dei nativi nordamericani Shoshoni collegano la Luna alla saggezza delle nonne, custodi di storie e visioni.

Questi riferimenti ricordano come le energie lunari aiutino a orientarsi nei passaggi più oscuri dell’esperienza umana.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: fidatevi della vostra intuizione profonda

L’oroscopo dei tarocchi invita oggi i Pesci a seguire con attenzione le suggestioni interiori, accogliendo ciò che emerge dall’inconscio senza paura di smarrirsi. Prendetevi del tempo per ascoltare le esigenze nascoste del cuore, annotando sogni o impressioni improvvise, che potrebbero contenere chiavi preziose per comprendere desideri e blocchi interiori. È utile preferire attività creative che favoriscano l’espressione non lineare, come il disegno o la musica, piuttosto che impegni troppo razionali.

Se un dubbio si insinua, non affrettatevi a cercare risposte definitive: la Luna insegna che a volte occorre sostare nei meandri del possibile per scoprire risposte meno ovvie e più autentiche. Restando in ascolto delle vostre maree interiori, potrete accrescere la fiducia in voi stessi e utilizzare la ricca energia odierna per progredire verso nuovi equilibri emotivi e creativi.