Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 10 febbraio 2026, le Vergine si confrontano con l’arcano maggiore della Giustizia. La Giustizia è simbolo di equità, rigore e lucidità mentale: una figura femminile con la spada e la bilancia rappresenta la padronanza sulle emozioni per favorire decisioni ponderate e imparziali. Questo arcano invita a riflettere sulla necessità di mantenere uno sguardo oggettivo sulle situazioni che si presentano, favorendo la ricerca della verità e dell’armonia tra ciò che si sente e ciò che è giusto. Nell’oroscopo dei tarocchi, la Giustizia richiama la responsabilità personale e sottolinea l’importanza di assumersi le conseguenze delle proprie azioni, promuovendo equilibrio tra cuore e mente.

Per le Vergine, la presenza della Giustizia nell’oroscopo di oggi suggerisce di affidarsi al discernimento e alla capacità di analisi profonda, tratti tipici di questo segno di Terra. La giornata si presta a valutazioni attente e a decisioni che meritano ponderazione senza accelerazioni impulsive. La Giustizia invita ad allineare pensieri e gesti, a esaminare ogni dinamica con trasparenza e senso critico. Anche nei rapporti con chi vi circonda, sarà importante mantenere fermezza senza perdere la compostezza. Il desiderio di chiarezza e correttezza tipico delle Vergine oggi trova nell’oroscopo conferma e una guida autorevole.

Parallelismi con altre culture

La Giustizia, come archetipo, si ritrova in molte culture: nella tradizione egizia, la dea Maat personificava la verità, l’ordine e l’equilibrio morale.

Si credeva che fosse Maat, con la sua piuma, a giudicare il cuore dei defunti nella Sala delle Due Verità: solo chi manteneva il cuore puro poteva accedere all’eternità. Nella mitologia norrena, invece, la figura di Tyr rappresentava la giustizia e il coraggio, famoso per aver sacrificato la propria mano per mantenere fede a un patto. Similmente, la cultura indiana venera la dea Durga, che brandisce più armi e cavalca una tigre, punendo le ingiustizie e proteggendo la rettitudine. In Grecia, la dea Dike vegliava sugli equilibri degli uomini e incarnava la giustizia sociale. Queste figure mostrano come il tema dell’equilibrio etico sia fondamentale in ogni tradizione, testimoniando la necessità universale di orientarsi tra il bene e il male con lucidità e fermezza.

Consiglio delle stelle per le Vergine: perseguite la via della chiarezza e della coerenza

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di affrontare la giornata con attenzione al dettaglio senza perdere di vista la coerenza più ampia delle vostre scelte. Prima di agire, prendete tempo per pesare le parole e i fatti, guardando con sincerità a ciò che è giusto non solo per voi, ma anche per chi vi sta attorno. Un gesto di correttezza, magari piccolo ma sincero, oggi potrà riportare armonia nei rapporti o chiarire fraintendimenti dormienti. Cercate di essere equanimi anche verso voi stessi, concedendovi la stessa comprensione che offre un giudice saggio: solo così l’equilibrio si trasformerà in risorsa duratura.

L’arcano invita a non temere le responsabilità; la forza sta nella capacità di scegliere ciò che è autentico, anche se richiede fatica, perché ogni scelta ben ponderata porta inevitabilmente nuova luce nel percorso quotidiano.