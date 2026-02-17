Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 17 febbraio 2026, l'arcano maggiore che domina il cammino degli Acquario è il Matto. Questa carta incarna la curiosità senza limiti e il desiderio di esplorare sentieri sconosciuti senza timori legati al passato o al giudizio altrui. Il Matto, con il suo sacco sulle spalle e lo sguardo rivolto all’orizzonte, rappresenta la libertà di lasciarsi tutto alle spalle per intraprendere un viaggio che promette sorprese e continue scoperte. In molte tradizioni esoteriche, questa figura è vista come lo spirito puro che non si lascia ingabbiare dalle convenzioni, affidandosi invece al flusso della vita stessa.

L'oroscopo odierno richiama la forza evolutiva e lo slancio incosciente ma anche la leggerezza e la gioia davanti ai nuovi inizi, caratteristiche che risvegliano in chi le abbraccia una creatività inesauribile.

Gli Acquario sono naturalmente portati a sperimentare, spingersi oltre i confini del consueto e ridefinire ciò che è possibile. Questo oroscopo sottolinea come il Matto, simbolo di spontaneità e apertura al futuro, esalti proprio l’indipendenza e la visione rivoluzionaria tipica del segno. Non vi è ombra di rigidità nel messaggio del giorno: l’invito è a mettere da parte dubbi e tentennamenti, abbracciando senza riserve scelte fuori dagli schemi. Chi appartiene a questo segno potrebbe avvertire oggi un vento di idee nuove, l’urgenza di rompere vecchie catene, esplorando territori inesplorati sia interiori che esteriori.

Gli ostacoli si dissolvono quando la fiducia nella propria unicità guida ogni passo. L’oroscopo dei tarocchi invita a considerare ogni incontro e ogni piccola sorpresa della giornata come un tassello prezioso per alimentare la visione personale.

Parallelismi con altre culture

La figura del Matto trova paralleli nelle tradizioni globali più diverse. Nella cultura Yoruba, ad esempio, l’orisha Legba è il dio dei crocevia e dei nuovi inizi, conosciuto per la sua essenza imprevedibile e il suo spirito giocoso che apre strade inedite. In Giappone, il personaggio del Baka, il folle-saggio presente nei racconti popolari, si muove al di fuori delle costrizioni sociali per rivelare spesso verità profonde proprio attraverso l’apparente leggerezza e irriverenza.

Nel folklore russo, la figura del Duràk – il “semplice” – viene spesso investita di un ruolo magico e fortemente benevolo: puro proprio perché privo di sovrastrutture e pregiudizi. In ogni caso, la lezione che giunge da queste analogie culturali è la celebrazione dello sguardo innocente e della fede nella forza del destino, capaci di portare cambiamenti inaspettati e benefici inattesi a chi sa fidarsi del proprio cammino unico.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: fate spazio al nuovo senza esitazioni

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce agli Acquario di concedere più spazio all’inatteso, evitando di pianificare ogni dettaglio della giornata o di cercare conferme razionali prima di ogni scelta.

Le stelle invitano a una forma di leggerezza consapevole: lasciate che l’impulso creativo prenda il sopravvento e siate “folli” nel senso più alto e nobile del termine. Oggi il consiglio pratico è di sperimentare almeno un gesto fuori dal comune, fosse anche cambiare abitudini o impegnarsi in una conversazione nuova. Non ponete limiti agli incontri inattesi o alle opportunità che potrebbero nascere da un sorriso dato senza calcolo. Fidarsi del viaggio – senza timore di perdere – sarà il vero motore di ogni conquista. Questa apertura, suggerita dal Matto, permetterà di trasformare anche le situazioni più ordinarie in occasioni di crescita autentica e di rinnovamento personale.