Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 17 febbraio 2026, il Cancro si ritrova sotto l’influenza delicata e ambivalente dell’arcano maggiore della Luna. Questa carta, intrisa di simbolismo, racconta di illusioni e intuizioni, di passaggi notturni nei territori dell’inconscio e di quel confine mutevole tra sogno e realtà. La Luna invita ad abbracciare il mistero, accettando la presenza dell’ignoto e dell’incertezza come parte integrante del proprio percorso. Nell’iconografia tradizionale, la Luna illumina sentieri sommersi da nebbie e riflessi d’acqua, alludendo alla difficoltà di distinguere ciò che è autentico da ciò che nasce dalla paura o dall’immaginazione, ma offre anche la promessa di una rinascita emotiva per chi sappia ascoltare la voce interiore.

Per il Cancro, la Luna rafforza una sensibilità già nota e invita a non temere la profondità delle emozioni. Il segno del Cancro, custode degli affetti e delle memorie, trova nella Luna un alleato ma anche uno specchio: le emozioni possono diventare più intense, il ricordo dei sogni più vivido e il desiderio di proteggere i propri cari più forte. L’oroscopo dei tarocchi suggerisce oggi di non sottrarsi alle sensazioni fluttuanti, ma di accoglierle e leggerle come segnali preziosi. Momenti di dubbio o di indecisione vanno accolti come opportunità di ascolto, tempo sospeso in cui ritrovare il centro tra i gorghi emotivi. La Luna insegna che un sottile equilibrio va ricercato tra la protezione e l’apertura verso il nuovo, tra la nostalgia e il coraggio di lasciarsi guidare dall’intuito.

Parallelismi con altre culture

Il potere simbolico della Luna ha attraversato civiltà e continenti, divenendo emblema di intuizione, trasformazione e mistero. Nelle tradizioni yoruba, il culto della dea Yemanjá associa la Luna alle acque, alla maternità e ai segreti che dimorano nelle profondità invisibili del quotidiano; il suo influsso gentile protegge e avvolge, ma chiede rispetto ai ritmi interiori e alle fasi di cambiamento. In Giappone, la Luna è celebrata durante lo tsukimi, quando la si contempla come fonte d’ispirazione poetica e spirituale, accettando lo spettacolo delle sue fasi come metafora della mutevolezza della vita. Nel mondo arabo, la figura della Luna Nuova segna i cambi di stagione e di ciclo umano, mentre nei racconti popolari dei nativi americani il colore e la grandezza lunare influenzano i tempi della semina e del raccolto, guidando comunità e individui in armonia con la natura.

Sono testimonianze, queste, del potere universale della Luna di custodire sogni notturni e verità nascoste sotto la superficie visibile.

Consiglio delle stelle per i Cancro: affidatevi al vostro intuito profondo

L’oroscopo dei tarocchi di oggi invita a concedersi momenti di silenzio e riflessione, soprattutto quando l’incertezza sembra prendere il sopravvento. La carta della Luna suggerisce di non respingere le emozioni in apparenza inspiegabili o contraddittorie, ma di accoglierle quali alleate nella comprensione di ciò che vi muove. La scrittura di un diario, la meditazione o una semplice passeggiata lungo un corso d’acqua possono aiutare a interpretare i messaggi dell’inconscio e a chiarire dubbi interiori.

Vi è inoltre beneficio nell’affidarsi a piccoli rituali quotidiani che rafforzano la sicurezza personale, come la cura di un oggetto simbolico o la lettura poetica serale. Coltivare l’intuito permetterà di schiarire la percezione del reale, rendendo le ombre suggestioni e non ostacoli. In questo giorno, la saggezza della Luna sarà guida discreta e familiare, capace di condurre verso un equilibrio delicato tra emozione e lucidità.