Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 17 febbraio 2026, i Pesci ricevono la visita della Luna, arcano maggiore che incarna in modo poetico l’arte della percezione sottile, del sogno e delle emozioni profonde. La Luna è la sovrana delle notti oscure, guida verso territori inesplorati dell’anima dove ogni riflesso può celare una verità o un’illusione. In molte tradizioni esoteriche, la Luna rappresenta le emozioni mutevoli, la sensibilità e la capacità di cogliere messaggi invisibili. Questo arcano invita ad abbracciare ciò che è incerto e lascia emergere intuizioni che non si spiegano solo con la logica.

Nell’ambito dell'oroscopo, la Luna consiglia prudenza e la valorizzazione della propria capacità di ascoltare ciò che non è immediatamente visibile.

Per i Pesci, oggi la Luna si trasforma in specchio interiore e in portale verso quel mondo emotivo dove ragione e sentimento si mescolano senza confini netti. La sensibilità tipica di questo segno trova nuova linfa grazie all’influsso di questo arcano maggiore, che esprime sia la fragilità di fronte alle proprie paure che la forza della creatività e dell’immaginazione. Nel corso di questa giornata, la percezione aumenta e i segnali dell’inconscio sono più chiari, anche se talvolta indecifrabili. L'oroscopo consiglia di fidarsi delle proprie percezioni più profonde, ma senza cedere completamente ai fantasmi dell’incerto.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo della Luna attraversa ogni civiltà e offre suggestioni senza tempo. Nella cultura Yoruba, la divinità della Luna Obba è associata tanto alle acque quanto alle emozioni mutevoli, rappresentando la fluidità e la trasformazione. Il Giappone celebra il mistero lunare nel rituale dello Tsukimi, la contemplazione della Luna piena che diventa occasione di poesia e riflessione sulle illusioni della vita. In India, la Luna è collegata a Chandra, dio delle emozioni e della mente, capace di donare visioni oniriche ma anche di condurre attraverso sentieri nascosti della coscienza. La stessa Luna, nell’antico Egitto, era simbolo di rinascita e ciclicità, grazie alla dea Khonsu, protettrice dei viaggi notturni e delle intuizioni.

Questi parallelismi mostrano come, ovunque, la Luna sia custode dei misteri intimi e delle verità non dette.

Consiglio delle stelle per i Pesci: ascoltate la voce della Luna interiore

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di raccogliere le impressioni sottili che emergono oggi e di trattarle come preziosi indizi sul proprio cammino. Annotare sogni o intuizioni può essere d’aiuto per riconoscere ciò che il razionale fatica a spiegare. Lasciate che il silenzio della sera favorisca la discesa in quelle profondità da cui nasce la creatività. L’energia della Luna è propizia a ogni attività artistica, meditativa o riflessiva: scegliere letture ispirate, passeggiare in luoghi silenziosi o confrontarsi con persone affini porterà nuove chiarificazioni. Coltivate un rapporto di fiducia con la vostra sensibilità, perché proprio nella fragilità emotiva si trova la risorsa segreta per trasformare l’incertezza in comprensione.