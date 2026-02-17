Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 17 febbraio 2026, i Pesci sono accompagnati dalla carta della Luna, la regina dei misteri notturni e delle profondità inesplorate dell’animo. La Luna, nell’iconografia dei tarocchi, rappresenta i sentieri interiori poco illuminati, quei luoghi oscuri dove si muovono i sogni, le intuizioni e anche le paure più segrete. Questo arcano maggiore invita ad ascoltare il richiamo silenzioso dell’inconscio e delle emozioni, senza fuggire le ombre che danzano nei meandri della psiche. La Luna, più che nessun’altra carta, evoca il fascino dell’indefinibile, il potere trasformativo delle immagini interiori e la fluidità incerta di tutto ciò che non trova chiarezza a livello razionale.

Gli Pesci sentono oggi sulla pelle la vibrazione sensibile di questo arcano enigmatico. Le energie lunari risuonano con naturalezza nella sensibilità del segno, fatto di sogni, idealismi e un’empatia senza confini. Proprio come la Luna riflette diverse fasi e volti, anche i Pesci si trovano ad attraversare momenti di grande ispirazione e intuizione, alternati a passaggi confusi o nostalgici. L’odierno oroscopo suggerisce che tutto ciò che affiora dall’inconscio merita attenzione e rispetto, senza cedere però al timore di ciò che sfugge alla logica. Lasciare spazio all’ascolto emotivo potrà rendere la giornata ricca di suggestioni artistiche e occasioni di comprensione profonda, sia verso se stessi che verso chi li circonda.

Parallelismi con altre culture

La Luna rappresenta, in molte culture, il volto mutevole della divinità femminile e la custode dei cicli naturali. Nella tradizione giapponese, la dea Tsukuyomi incarna la calma solennità della notte e il mistero delle trasformazioni; le leggende narrano che la sua luce discreta invita alla meditazione e al rispetto dei silenzi interiori. Nella cultura Yoruba, il culto della divinità Yemonja associa la Luna all’acqua e alla maternità, vedendo in essa il potere ciclico e protettivo del grembo oceanico, con una sapienza capace di accogliere e purificare. In India, la Luna è Chandra, signore delle emozioni e patrono degli artisti; il suo ciclo influenza le maree e i cuori, offrendo ispirazione poetica ma anche il dovere di navigare tra illusioni e realtà come i Pesci.

In tutte queste prospettive si ritrova l’antica verità che la lucentezza lunare accompagna tanto l’intuizione creativa quanto il rischio del dubbio, tessendo un legame universale fra spiritualità, arte e riflessione emotiva.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: affidatevi alle vostre intuizioni

L’oroscopo dei tarocchi invita gli Pesci ad abbandonare la ricerca di risposte immediate e ad accogliere le incertezze odierne come occasioni per conoscersi in profondità. La carta della Luna suggerisce di prendersi momenti di silenzio, magari passeggiando vicino a una fonte d’acqua o scrivendo pensieri e sogni su un diario. Dare forma alle emozioni attraverso l’arte, la lettura o attività contemplative permette di trasformare la confusione in fonte di creatività.

In questa giornata può essere utile fidarsi del proprio istinto e non lasciarsi ingannare da insicurezze momentanee. Coltivate la delicatezza dell’ascolto interiore e ricordate che la vera saggezza nasce spesso nei luoghi meno illuminati della propria anima.