Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 24 febbraio 2026, ai Pesci viene assegnata la Luna, arcano maggiore che parla di mistero, intuito e profondità emotive. Nel simbolismo esoterico, la Luna rappresenta le acque interiori dell’anima, i moti sotterranei che plasmano i pensieri più intimi e le sensazioni sfuggenti. Non è mai una luce diretta ma una guida velata, capace di rivelare ciò che la realtà cosciente spesso nasconde. La Luna porta con sé la promessa di una trasformazione che avviene nell’ombra, di una conoscenza che si manifesta attraverso i sogni, le visioni e le emozioni meno razionali, ponendo l’accento su ciò che sfugge alla logica ordinaria.

Per i Pesci, questo oroscopo apre un varco sulla sfera dell’immaginario e delle percezioni sottili. Segno d’acqua, mutevole e spesso in bilico tra desiderio di realtà e attrazione per l’ignoto, i Pesci possono trovare nella Luna la compagna ideale per orientarsi tra le correnti interiori. La giornata invita ad ascoltare i messaggi che giungono attraverso l’intuito e a interrogarsi sui simboli che si presentano nei momenti di pausa e riflessione. Le emozioni tendono a essere più fluide del solito, i confini tra ciò che appare e ciò che è diventano sfumati, e la sensibilità acuita permette di cogliere dettagli che altri trascurano.

Parallelismi con altre culture

La Luna, con il suo ciclo di apparizione e scomparsa, ha ispirato miti e riti in molte culture del mondo.

Nella tradizione Yoruba, il culto rivolto a Yemanjá, madre delle acque, celebra la connessione tra la Luna e l’universo emotivo, là dove l’acqua simboleggia la purificazione e la protezione spirituale. In Giappone, l’antica festa dello Tsukimi onora la Luna autunnale con poesie e offerte, sostenendo che la sua contemplazione possa favorire la prosperità e chiarire la visione interiore. Anche nelle leggende dei nativi americani della costa nord-occidentale, la Luna assume il ruolo di custode dei sogni notturni e delle storie tramandate dagli anziani, tessendo collegamenti invisibili fra passato e futuro. In Cina, la Luna è associata a Chang'e, la dea immortale che insegna la dolcezza della pazienza e il valore della trasformazione silenziosa.

Queste narrazioni globali riflettono il potere della Luna non solo come astro, ma come principio che abbraccia la ciclicità e l’intuizione collettiva.

Consiglio delle stelle per i Pesci: affidatevi all’intuizione della Luna

L’oroscopo di oggi suggerisce ai Pesci di lasciarsi guidare dall’intelligenza intuitiva e di non fuggire davanti alle proprie emozioni profonde. Prendetevi del tempo per annotare sogni e sensazioni, anche se appaiono confusi o sfuggenti: spesso proprio nei dettagli apparentemente minimi si cela l’eco di verità nascoste. Scegliete attività in cui lasciar fluire la creatività, come il disegno, la scrittura o anche la semplice contemplazione della natura; questi spazi sono fertili per il dialogo interiore.

Se sorgono dubbi o inquietudini, piuttosto che forzarne la soluzione, provate a osservarli come si farebbe con il riflesso della Luna nell’acqua: accettandoli come parte della vostra ricchezza emotiva. Solo affidandovi a questa luce mutevole porterete equilibrio tra le profondità e le apparenze, svelando un sapere che solo il cuore dei Pesci può davvero comprendere.