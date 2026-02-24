Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 24 febbraio 2026, lo Scorpione si trova al cospetto della carta della Morte. Questo arcano maggiore, spesso frainteso, simboleggia la trasformazione assoluta e la rinascita dopo il passaggio attraverso una fase di distacco. Non si tratta di una fine catastrofica: nella visione esoterica, la Morte rappresenta la liberazione da ciò che è ormai sterile, per aprire la strada a nuove possibilità. In questo senso, la carta ricorda la potenza di una fenice che si solleva dalle proprie ceneri, pronta a rinnovarsi senza timore.

Per lo Scorpione, questa giornata porta l’energia della Morte come invito ad accettare i cambiamenti, anche quelli più radicali, e a lasciar andare ciò che non genera più crescita. La natura intensa e profondamente intuitiva di questo segno trova un potente alleato in questa carta, perché lo Scorpione si muove da sempre tra le zone d’ombra e la trasformazione. Nell’oroscopo di oggi, ogni resistenza al cambiamento può essere dissolta per fare posto a una fase nuova, in cui i vecchi schemi vengono abbandonati a favore di una consapevolezza rigenerata e di una direzione più autentica. È il momento ideale per dare valore ai cicli naturali della vita interiore.

Parallelismi con altre culture

Nel pensiero azteco, la dea Mictecacihuatl custodiva il regno dei morti, simboleggiando la continuità tra fine e nuovo inizio.

Ogni anno in Messico, il Día de los Muertos celebra la memoria dei defunti proprio come ponte di rinnovamento tra il passato e la vita presente. Nelle tradizioni africane degli Yoruba, la divinità Oya governa i venti del cambiamento e i passaggi tra i mondi, proteggendo i momenti di transizione con un’energia tempestosa ma rigeneratrice. Anche nella filosofia indiana, il concetto di samsara illustra quanto la morte non sia che un passaggio nella ruota delle rinascite, dove stadi diversi si susseguono senza mai annullarsi. In Egitto, il mito di Osiride rinnova costantemente l’idea della morte come preludio alla resurrezione, ispirando fiducia nella naturale alternanza delle fasi esistenziali.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la rinascita nella trasformazione

L'oroscopo di oggi invita tutti gli Scorpione a non temere il cambiamento e a guardare con occhi nuovi ogni passaggio che la Morte suggerisce. È il momento di chiudere consapevolmente ciò che rallenta il vostro cammino, lasciando fluire emozioni e pensieri che ormai non servono più al vostro percorso. La meditazione o la scrittura introspettiva possono essere strumenti preziosi per accompagnare questa trasformazione. Ricordare che ogni fine prepara a un inizio ridona forza e libertà d’azione, portando uno slancio nuovo alle vostre decisioni. Ogni piccolo taglio, affrontato con lucidità, diventerà l’origine di una rinascita più che di una perdita, consolidando la vostra naturale predisposizione per il ciclo immortale della trasmutazione personale.