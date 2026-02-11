Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, il segno dei Pesci è avvolto dall’energia enigmatica della Luna. Questa carta, tra le più sfuggenti e ambivalenti degli arcani maggiori, simboleggia l’universo nascosto dell’inconscio, la complessità delle emozioni e il regno dell’intuizione. La Luna invita a esplorare quelle regioni della mente ricche di sogni e visioni, suggerendo che non tutto appare come sembra e che la realtà può essere filtrata attraverso velature oniriche. Il riflesso dell’acqua e le creature notturne su questa carta richiamano alla necessità di cogliere i messaggi nascosti che emergono nei momenti di silenzio, aprendosi all’ascolto dei propri moti interiori.

I Pesci, con la loro naturale inclinazione all’empatia e al sogno, trovano nella Luna un arcano affine. Oggi l’oroscopo suggerisce una sensibilità amplificata e una capacità di percepire dettagli sottili, anche quando la logica sembra vacillare. L’invito è a navigare senza paura nelle acque profonde dell’anima, accogliendo incertezze e oscillazioni emotive come segnali da decifrare, non come ostacoli insormontabili. La giornata si presta a momenti di ispirazione, creatività e contatto con quella parte intima che, spesso, resta celata agli altri. La Luna porta alla luce verità che risiedono nell’ombra e rende i Pesci straordinariamente ricettivi alle vibrazioni attorno a loro.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura yoruba dell’Africa occidentale, la Luna è associata all’orisha Yemọja, madre delle acque e delle profondità, patrona degli oceani e delle emozioni più intense. La sua influenza è simile a quella dell’arcano della Luna, poiché raccoglie i segreti delle maree e delle correnti sotterranee della psiche. In Giappone, il culto della divinità lunare Tsukuyomi rappresenta l’alternarsi di luce e ombra, il mistero e la necessità di cercare equilibrio tra ciò che appare e ciò che si cela nel riflesso. Nella tradizione cinese, il grande Festival della Luna celebra il legame tra la luna piena e la riunione delle famiglie, oltre a favorire momenti di introspezione e poesia.

Anche nell’antica Grecia, la dea Selene guidava il carro lunare tra il visibile e l’invisibile, accompagnando i viandanti nei momenti di passaggio e di indecisione attraverso sogni e visioni notturne. Tutte queste figure mostrano quanto, nelle diverse culture, la Luna sia vista come custode di segreti e guida nei percorsi meno illuminati del quotidiano.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: fidatevi delle vostre sensazioni

L’oroscopo dei tarocchi di oggi invita i Pesci ad affidarsi alla saggezza delle proprie percezioni più profonde. Quando la realtà sembra confusa, anziché ricercare risposte esterne, conviene dare spazio all’intuito e lasciarsi guidare dalle immagini interiori che emergono spontaneamente.

Dedicate del tempo al silenzio, alla riflessione, magari attraverso attività che facilitano il contatto con l’inconscio come la scrittura automatica o la meditazione visiva. Osservare i propri sogni può offrire indizi preziosi e suggerimenti inattesi, soprattutto quando le strade sembrano tortuose. La Luna insegna a non temere le zone d’ombra, bensì a usarle come fonte di creatività e rigenerazione emotiva. In questa giornata, lasciate che sia la sensibilità a tracciare la rotta attraverso le acque mutevoli dell’esperienza.