Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, i Sagittario vengono guidati dall'arcano maggiore del Mondo. Questa carta incarna il compimento di un ciclo, la celebrazione dei propri successi e l'apertura a nuove possibilità. Simbolicamente, il Mondo rappresenta la sintesi tra ogni elemento, ricordando che la vera realizzazione non è un traguardo statico, ma un costante fluire di esperienze e conoscenze. In molte tradizioni esoteriche, questa carta è vista come il punto di arrivo dopo un percorso di crescita che restituisce consapevolezza e un senso di unità profonda con l'universo.

Per il segno del Sagittario, notoriamente assetato di espansione, viaggi ed esplorazioni interiori, il Mondo offre oggi un rispecchiamento ideale delle vostre qualità. L'oroscopo pone l'accento sulla capacità di chiudere un capitolo della propria vita con gratitudine, sentendosi finalmente pronti ad accogliere la vastità del possibile con uno spirito aperto. Questo momento favorisce una visione ampia, rilanciando il desiderio di conoscere, abbracciare e integrare ciò che appare diverso. I Sagittario vengono così invitati a percepire oggi le connessioni che si intrecciano tra passato e futuro, radicandosi con entusiasmo nella gioia dell'attimo presente.

Parallelismi con altre culture

Nel pensiero indù la carta del Mondo richiama direttamente il concetto di Moksha, la liberazione dall'identificazione con i cicli terreni, quando l'anima riconosce la propria comunione con il Tutto.

In alcune tradizioni africane, come la cosmologia yoruba, il compimento è rappresentato dal ritorno all'Ori, il Sé superiore, dove ogni esperienza terrena si riconnette a una prospettiva spirituale ampia e misericordiosa. Anche tra i nativi americani delle grandi pianure, la ruota della medicina (medicine wheel) è simbolo di totalità e armonia: ogni punto cardinale è un sentiero da percorrere verso il centro, dove tutto si riunisce in equilibrio. I miti greci celebravano la ciclicità attraverso Demetra e il ciclo delle stagioni, offrendo immagini di chiusura e rinascita che molto dialogano con l'energia del Mondo nei tarocchi.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: create ponti tra le vostre esperienze

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Sagittario di prendere ispirazione dalla carta del Mondo per connettere ciò che hanno vissuto finora con nuove ambizioni. È il momento di riflettere su quali insegnamenti recenti possano costruire un ponte verso i progetti futuri, senza tralasciare nulla di ciò che ha formato la vostra identità. Potrebbe essere utile dedicare attenzione alla propria rete di relazioni, riscoprendo legami che permettono di scambiare idee, approfondire prospettive e consolidare la propria apertura mentale. Un atteggiamento di gratitudine verso le esperienze passate favorirà quella leggerezza che il Sagittario tanto ama, permettendo di affrontare con lungimiranza ogni novità. Oggi il consiglio delle stelle è di non limitare lo sguardo: nella totalità si nascondono nuove strade e, nell'abbraccio del Mondo, la libertà si fa concreta.