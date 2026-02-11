Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, lo Scorpione incarna profondamente il significato della carta della Morte, uno degli arcani maggiori più fraintesi ma anche tra i più ricchi di valore simbolico. La Morte nei tarocchi non designa la fine in senso materiale, ma celebra la capacità di lasciar andare, di chiudere un ciclo per aprirsi a nuovi inizi. Il suo messaggio è legato alla trasformazione, alla capacità di abbandonare ciò che non serve più per far spazio a energie rinnovate. La falce e il cavaliere che attraversano il paesaggio rappresentano la necessità di spazzare via il vecchio per favorire il germoglio del nuovo, in un processo dove rinascita e mutamento sono inseparabili.

Per gli Scorpione, questa giornata si colora delle sfumature profonde di questo arcano, affacciandosi sulle vostre qualità innate di rigenerazione e resilienza. Il vostro segno, introspettivo e coraggioso, è l’unico a danzare senza timore sul confine tra fine e nuovo inizio. Oggi, l’oroscopo vi invita ad accogliere i piccoli e grandi mutamenti che si presentano, cogliendo nella trasformazione la possibilità di una rinascita personale. Eventi inattesi o la necessità di abbandonare vecchie abitudini vi porteranno a una maggiore consapevolezza di ciò che realmente conta, permettendo di concentrarvi sui progetti più autentici e sulle relazioni che meritano davvero spazio.

Parallelismi con altre culture

Anche in altre tradizioni il tema della morte come simbolo di rinascita attraversa la storia spirituale dell’umanità. Nella mitologia egizia, il dio Osiride rappresenta la morte e la rigenerazione: ucciso dal fratello Seth, è riportato in vita dalla sorella e consorte Iside, incarnando il ciclo eterno della dissoluzione e della ricostruzione. Nel pensiero iniziatico alchemico, il motto solve et coagula indica il bisogno di scomporre per riformare, concetto molto affine all’essenza della carta della Morte nei tarocchi. In India, la dea Kali danza sul corpo di Shiva segnando la necessità di distruggere per rinnovare, con la sua energia indomita che libera dall’illusione e indica la via della rinascita.

Così, anche nella cultura Azteca, la figura di Mictlantecuhtli, signore dell’oltretomba, presiede ai cicli vitali, ricordando quanto morte e vita siano solo due volti dello stesso flusso perpetuo.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate andare per rinascere

In questa giornata, l’oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di osservare con coraggio le vostre resistenze al cambiamento, lasciando gradualmente spazio a ciò che davvero vi rappresenta. È il momento di rinunciare a dinamiche, pensieri o legami che risuonano con la stasi, per aprirsi al nuovo con fiducia. Accettare la trasformazione significa avere fede nella capacità di far emergere il meglio di sé proprio nei passaggi più delicati.

Praticate la consapevolezza con piccoli gesti di rinnovamento quotidiano, come riordinare i propri spazi o avviare una conversazione chiarificatrice. L’arcano della Morte vi accompagna in questo oroscopo come simbolo di forza creativa, prontezza d’animo e determinazione a rinascere senza timore delle ombre transitorie che accompagnano ogni autentico mutamento.