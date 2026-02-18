Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, gli Acquario si confrontano con l'arcano maggiore del Matto, simbolo di inizio, libertà e rottura degli schemi precostituiti. Il Matto rappresenta la spinta a intraprendere nuovi cammini con coraggio e leggerezza, sottraendosi alle aspettative convenzionali e seguendo con fede la voce interiore. Nei tarocchi, questa carta è il motore del viaggio dell'anima, colui che porta lo sguardo oltre l'orizzonte del conosciuto, pronto a sperimentare senza timore di essere giudicato. L'oroscopo di oggi suggerisce che questa energia favorisce l'esplorazione di nuove prospettive e la scoperta di possibilità inedite, soprattutto per chi non si lascia vincolare dalla rigidità quotidiana.

Gli Acquario trovano nel Matto un profondo rispecchiamento: la capacità di vedere oltre i limiti imposti dalla tradizione e di abbracciare l'originalità del pensiero. Il segno viene tradizionalmente associato a idee rivoluzionarie, desiderio di cambiamento e amore per l'indipendenza: qualità che traggono nuova forza da questo arcano maggiore. L'oroscopo di oggi invita chi appartiene all'Acquario a lasciarsi trasportare dall'entusiasmo, a non temere i percorsi non battuti e a riconoscere come ogni follia creativa possa rivelarsi seme di innovazione. La giornata favorisce chi sa stare in ascolto dell'intuizione e non teme di ricominciare da capo, anche quando il risultato sembra incerto.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione teatrale giapponese del Nō, la figura del kyōgen, il "folle saggio", svolge un ruolo molto simile a quello del Matto nella simbologia occidentale: è colui che, attraverso l'apparente leggerezza e imprevedibilità, svela profonde verità e permette di accogliere il nuovo senza pregiudizi. In molte culture dell'Africa occidentale, i racconti sulle imprese di Esù, il trickster della tradizione yoruba, riflettono lo spirito anticonvenzionale del Matto attraverso narrazioni cariche di insegnamenti e colpi di scena. In Europa, soprattutto durante il Medioevo, la figura del giullare alla corte dei re rappresentava la libertà di dire l'indicibile, offrendo attraverso il gioco della follia una lettura autentica della realtà.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: accogliete la magia dell’imprevedibilità

L'oroscopo dei tarocchi invita oggi a non soffocare nemmeno gli impulsi più imprevisti. È un buon momento per dare spazio a progetti che vi sembrano audaci o anche solo per compiere semplici gesti fuori dal consueto. Potreste trarre vantaggio da azioni che esulano dalla programmazione abituale, scoprendo così vie di espressione che arricchiscono il vostro senso di identità. Lasciate che piccoli errori o deviazioni dal percorso vi insegnino qualcosa di prezioso, senza temere il giudizio altrui. Il Matto vi ricorda che ogni nuova avventura è una palestra di crescita e che la vera saggezza, oggi più che mai, sta nel saper sorridere davanti all’ignoto.