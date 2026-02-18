Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, i Cancro vengono accompagnati dall'arcano maggiore della Luna. Questa carta simboleggia la dimensione delle emozioni profonde, dei sogni e degli scenari incerti. Nel linguaggio simbolico dei tarocchi, la Luna non rappresenta solo l'inganno o l'illusione, ma invita a immergersi in quelle acque sottili dove reale e immaginario si fondono. Le emozioni affiorano senza filtri, e l'intuizione diviene la guida più affidabile, superando ciò che è visibile in superficie. Oggi, la Luna indica la necessità di ascoltare i segnali interiori, accettando le zone d'ombra come parte di un percorso di consapevolezza.

Per i Cancro, la connessione con la Luna è profonda, poiché il vostro segno trae energia proprio da questo astro, simbolo di maternità, ricordi e sensibilità. Nella giornata odierna l'oroscopo suggerisce un tuffo nei luoghi dell'inconscio, dove affiorano antiche nostalgie, desideri celati e ricordi evocativi. Essere guidati dalla Luna significa anche entrare in contatto con le proprie paure senza lasciarsi travolgere, utilizzando quell'innata capacità di accoglienza e protezione tipica del Cancro per trasformare l'incertezza in creatività interiore. Oggi il sentire sarà più acuto, e la realtà potrebbe apparire avvolta in una luce ovattata, ma proprio lì possono maturare intuizioni preziose per il futuro.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della Luna attraversa civiltà di ogni continente. Tra i Maya, la dea Ixchel vegliava sulla fertilità e sulle acque, portando con sé il mistero della rigenerazione, proprio come la Luna muta forma ogni notte. Nella tradizione yoruba, Yemanjá, madre delle acque, è venerata come forza lunare, protettrice della maternità e delle emozioni fluttuanti, sedimentando nel cuore della diaspora africana questo legame con l'acqua e il femminile. In Cina, la festa della Luna d'autunno, dedicata alla dea Chang'E, invita le famiglie a riunirsi e osservare il cielo, lasciandosi guidare da riflessioni profonde e dalla dolce malinconia delle notti rischiarate dalla luna piena.

In Egitto antico, Thoth regolava i cicli lunari e il passaggio delle anime, mantenendo l'equilibrio tra il visibile e l'invisibile. Questo intreccio di miti suggerisce che la Luna, ovunque nel mondo, venga vista come ponte tra coscienza e mistero, tra la sicurezza della casa e l'avventura dell'inconscio.

Consiglio delle stelle per gli Cancro: affidatevi alla voce interiore della Luna

L'oroscopo dei tarocchi vi invita oggi a non temere i vostri sogni e a dare ascolto ai segnali dell'intuito, anche quando la razionalità tentenna o lascia spazio ai dubbi. Siate morbidi con voi stessi, concedendovi pause di silenzio in cui lasciar emergere immagini e sensazioni senza giudizio. Scrivere un diario delle emozioni potrebbe aiutarvi a riconoscere trame invisibili che si ripetono, facilitando la comprensione degli stati d'animo.

Abbiate cura nel coltivare piccoli rituali, come una passeggiata al chiaro di luna o la meditazione notturna, che favoriscano la connessione con il vostro mondo interiore. Anche nelle situazioni lavorative o familiari, preferite soluzioni ispirate più dal sentire che dai calcoli. Ricordate che la Luna, oggi, premia chi ha il coraggio di esplorare la notte per trovare la propria luce personale.