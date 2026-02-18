Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, i Gemelli sperimentano l’influsso del Bagatto, l’arcano maggiore che avvia il ciclo delle grandi possibilità. Il Bagatto incarna l’arte di iniziare, la maestria del primo passo e la capacità di trasformare materiali semplici in straordinarie creazioni. Raffigurato spesso con strumenti sul tavolo, simboleggia il talento di chi sa usare ogni risorsa a disposizione per dare vita a progetti e idee. Nell’odierna tradizione esoterica, il Bagatto rappresenta il potere del pensiero associato all’azione, il genio che percepisce opportunità dove altri vedono problemi.

Questo arcano dialoga in modo particolarmente intenso con i Gemelli, segno mobile e aereo per eccellenza. L’incessante movimento mentale, la predisposizione al dialogo e all’esplorazione tipiche dei Gemelli trovano oggi un alleato nella creatività del Bagatto. Le occasioni che affiorano possono essere tante e molto diverse: nuove conoscenze, iniziative insospettate o la voglia di avviare un progetto lasciato per troppo tempo in sospeso. In questa giornata, l’energia dell’oroscopo suggerisce di dare ascolto a quella voce interna che spinge a sperimentare, senza temere la mancanza di esperienza. Il Bagatto spesso indica che la soluzione agli ostacoli è già nelle vostre mani.

Parallelismi con altre culture

Nel pantheon africano della tradizione Yoruba, la figura di Esu rappresenta il messaggero e il mediatore tra gli uomini e le divinità, un essere dotato di ingegno pronto a superare ogni ostacolo con astuzia e inventiva, proprio come il Bagatto nell’immaginario occidentale. Nell’antico Egitto, il dio Thot era patrono della scrittura, inventore e artefice del linguaggio: queste qualità risuonano con l’abilità comunicativa dei Gemelli e la versatilità operativa del Bagatto. In India, la tradizione del jugaad, ovvero la capacità di trovare soluzioni creative anche in condizioni difficili, offre un parallelo significativo; nelle botteghe rinascimentali italiane, invece, l’apprendista artigiano (spesso giovanissimo e pieno di entusiasmo) ricorda lo spirito pionieristico del Bagatto, che sa trarre ispirazione e strumenti anche dalla semplicità.

Il concetto comune è la valorizzazione dell’ingegno e dell’iniziativa personale per superare le sfide quotidiane.

Consiglio delle stelle per gli Gemelli: sperimentate con la leggerezza del Bagatto

L’oroscopo di oggi suggerisce ai Gemelli di abbracciare il messaggio del Bagatto: osate iniziare qualcosa di nuovo senza aspettare la perfezione. Una conversazione diversa, un piccolo esperimento creativo o semplicemente una routine modificata possono aprire mondi inaspettati. La giornata è favorevole a chi si mette in gioco con curiosità, senza paura di sbagliare o essere giudicato. Lasciatevi guidare da quell’intuizione che lampeggia e si trasforma in gesto: spesso, la vera magia risiede nel coraggio di agire in modo spontaneo, proprio come insegna il Bagatto nella sua arte di sorprendere. Prendere l’iniziativa oggi potrà portare soddisfazioni che sorprenderanno anche chi è abituato a non fermarsi mai.