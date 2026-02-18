Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, i Leone vengono illuminati dall’arcano maggiore del Sole, simbolo di chiarezza, vitalità e riuscita. Il Sole nei tarocchi rappresenta l’espressione più autentica della luce interiore, la manifestazione della gioia vera e la capacità di portare armonia nel mondo circostante. Questa carta propone un oroscopo di positività, invitando a lasciare che l’ottimismo e la sicurezza personale guidino le azioni. I raggi del Sole scacciano le ombre dei dubbi, rafforzando la volontà di procedere con fiducia e accoglienza verso le possibilità offerte dalla giornata.

Il Leone, dominato dal desiderio di esprimersi e di ricevere riconoscimento, trova nel Sole il suo alleato perfetto: un riflettore naturale che mette in risalto le qualità migliori e innalza l’autostima. Oggi l’oroscopo parla di consapevolezza delle proprie capacità e di una generosità che si irradia sugli altri. Sostenuti dall’energia solare, i nati sotto questo segno potranno affrontare le sfide con uno spirito aperto, utilizzando la loro innata creatività e il fascino personale per consolidare rapporti o avviare iniziative. Il Sole fornisce anche una promessa di chiarezza nei rapporti, eliminando i malintesi e favorendo comunicazioni sincere.

Parallelismi con altre culture

La simbologia del Sole attraversa molti sistemi culturali, incarnando ovunque il principio della vita e dell’energia benevola.

Nell’antico Egitto, il dio Ra veniva raffigurato come il disco solare, guida attraverso le tenebre e portatore di rinascita quotidiana; il suo viaggio rappresentava il ciclo della vitalità che si rinnova. Presso i popoli andini dell’America meridionale, l’Inti era oggetto di devozione come divinità solare da cui emanava il benessere collettivo. In Giappone, la dea Amaterasu è custode della luce e dell’ordine cosmico, venerata nel grande santuario di Ise, e la sua leggenda insegna che la luce torna sempre a rischiarare i cuori dopo l’ombra. Questi riferimenti confermano la portata universale del Sole quale emblema di trionfo, chiarezza e protezione.

Consiglio delle stelle per gli Leone: fate risplendere la vostra vera luce

L’oroscopo suggerito dall’arcano del Sole invita ad accogliere la giornata con sincera apertura. Lasciate che la vostra autenticità sia visibile in ogni gesto; condividere entusiasmo e positività può rafforzare relazioni professionali e personali. Osservate le situazioni senza filtri, accettando gli eventi per ciò che sono, per poi orientare le energie dove servono. Un piccolo sforzo per illuminare chi vi circonda, ascoltando e sostenendo anche chi apparentemente brilla meno, può restituire ricchezza inaspettata. Ricordate che il successo risiede nella generosità e nel saper irradiare serenità, proprio come il Sole che dà calore a tutti senza distinzioni.