Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, i Pesci si muovono sotto l’influsso della Luna. Quest’arcano maggiore narra di intuizioni che affiorano come onde sottili, immagini sospese tra il sogno e la realtà, riflettendo con maestria la natura cangiante dell’acqua. Simbolo tradizionale dell’inconscio, la Luna apre portali sulle emozioni più profonde, illuminando percorsi segreti che si nascondono sotto la superficie. La carta è un invito enigmatico a non temere l’ombra, ma ad ascoltare i sussurri del proprio immaginario, anche quando sembrano incerti e mutevoli.

Nell’oroscopo di oggi, le emozioni dei Pesci si rivelano come un mosaico complesso, attraversato da nostalgie, visioni e percezioni potenziate, sospingendo verso un viaggio interiore in cui le certezze lasciano spazio alle domande.

Oggi i Pesci risuonano profondamente con la Luna, trovando nei suoi riverberi la propria anima trasformista. La proverbiale sensibilità del segno pesca nelle acque torbide dell’inconscio, scoprendo nuovi linguaggi silenziosi e messaggi nascosti. La Luna esorta a fidarsi dell’intuizione e delle sensazioni, anche quando la ragione fatica a trovare appigli stabili. Nell’oroscopo dei tarocchi emerge il valore della fluidità, dell’ascolto profondo di sé stessi e dell’ambiente circostante.

Il segno dei Pesci oggi si trova sospeso tra nostalgia e creatività, come se una musica lontana guidasse i passi dentro un labirinto di emozioni. L’attenzione ai dettagli e agli sguardi fugaci potrà offrire chiavi preziose per comprendere meglio ciò che accade nel flusso delle relazioni.

Parallelismi con altre culture

Nel simbolismo mondiale, la Luna è una presenza potente quasi ovunque. La dea Chandra, nell’induismo, viene celebrata come entità che influenza il destino e la mente degli esseri umani, proteggendo sogni e stati di alterazione. Nei riti africani del popolo Yoruba, la luna Oshun rappresenta la connessione con il divino femminile, la fertilità, e le acque vitali, testimoniando quanto il satellite sia custode delle emozioni collettive.

Nel mondo dei nativi americani, soprattutto tra le comunità Algonchine, la “luna del lupo” racchiude la capacità di ascolto della natura e di dialogo con i propri spiriti-guida, ricamando nei racconti orali la narrazione di viaggi interiori. Perfino nell’antica Grecia, Artemide e Selene incarnano la mutevolezza e l’ambivalenza del potere lunare, ricordando che l’illuminazione può sorgere proprio nei periodi apparentemente oscuri.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: accogliete la potenza della Luna interiore

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce oggi agli Pesci di rallentare il passo e prendersi uno spazio di ascolto silenzioso. È un giorno favorevole per annotare sogni, dedicarsi a passeggiate nella natura o pratiche artistiche che esprimano il mondo interiore.

Le sensazioni che emergono non vanno subito spiegate, ma lasciate sedimentare per qualche ora o giorno, poiché la Luna non chiede risposte rapide, ma un tempo diverso, che permetta alle emozioni di trovare forma. Un semplice rituale, come accendere una candela o osservare il riflesso della luce sull’acqua, può aiutare i Pesci a riconnettersi alla propria fonte ispiratrice. Questo momento è prezioso anche per tenere distinti realtà e fantasia, facendo tesoro di ciò che emerge senza lasciarsi travolgere: solo così l’inconscio potrà davvero diventare alleato, e non custode di timori inutili.