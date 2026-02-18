Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, lo Scorpione si confronta con la carta della Morte. Ben lontana dal presagire eventi negativi, questa carta incarna il significato più autentico della fine come preludio a una rinascita. Nei tarocchi, la Morte simboleggia il necessario distacco da ciò che non serve più, un invito a lasciare andare vecchie abitudini, pensieri e situazioni che non trovano più spazio nella vostra vita. Il suo messaggio profondo è quello del cambiamento radicale che prepara il terreno per una fase nuova, dove ciò che si chiude diventa concime per ciò che sta per germogliare.

Per gli Scorpione, portatori per eccellenza di intensità emotiva e desiderio di rigenerarsi, la presenza della Morte nell'oroscopo di oggi assume un significato tutt’altro che marginale. Oggi potreste sentire l’urgenza di tagliare i rami secchi, siano essi legami, convinzioni o impegni che vi appesantiscono. Il ciclo naturale di morte e rinascita, così caro al vostro segno, si riflette nella capacità di abbandonare il vecchio con coraggio, senza paura del vuoto. Ricordate che ogni fine è, inevitabilmente, l’inizio di qualcosa che ha tutte le potenzialità per portarvi oltre i confini attuali del vostro essere.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione messicana, la Santa Muerte è una figura venerata che protegge e accompagna nel ciclo della trasformazione, simile alla funzione simbolica dell’arcano nei tarocchi.

In India, la dea Kali è la potente rappresentazione della distruzione e della rinascita: con le sue molteplici braccia elimina ciò che è ormai esaurito, liberando energia per la creazione. Anche nelle tradizioni africane del sistema Ifá, il cambiamento radicale è considerato essenziale per la crescita dell’anima; le pratiche di rinnovamento personale passano spesso attraverso rituali di abbandono simbolico del passato. Infine, nei miti egizi, il ciclo di morte e rinascita è incarnato dalla storia di Osiride, smembrato e poi resuscitato grazie all’intervento di Iside, a dimostrazione che la trasformazione spesso passa attraverso il sacrificio e il rinnovamento delle fondamenta stesse dell’identità personale.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la metamorfosi senza timore

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di non opporre resistenza ai processi di trasformazione che si manifestano oggi. La carta della Morte invita a riporre fiducia nel potenziale rigenerativo delle chiusure: dedicate qualche momento alla riflessione su ciò che merita davvero di restare nella vostra vita. Può essere utile praticare un semplice gesto simbolico, come archiviare oggetti legati al passato o scrivere ciò da cui desiderate allontanarvi, lasciando che le vostre energie siano pronte per il nuovo. Il coraggio di accogliere il cambiamento senza rimpianti vi garantirà una rinnovata vitalità emotiva. Consentite quindi alla metamorfosi di svolgersi secondo i suoi tempi: solo così scoprirete la ricchezza segreta che ogni fine racchiude in sé.