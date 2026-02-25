Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, gli Ariete sono guidati dal Bagatto, la carta che inaugura la sequenza degli arcani maggiori e incarna la genesi di tutte le possibilità. Il Bagatto è il mago sul tavolo degli strumenti: colui che custodisce la scintilla della creazione, dominando i quattro elementi grazie alla sua destrezza e visione. Questo arcano rappresenta il coraggio di intraprendere nuove sfide, la capacità di manipolare la realtà attraverso l'intelligenza, la parola e il gesto miracoloso. In molte tradizioni esoteriche il Bagatto è anche il simbolo del ponte tra spirito e materia, la coscienza che si fa azione e trasforma il pensiero in realtà tangibile.

Nel percorso quotidiano degli Ariete, la presenza del Bagatto nell'oroscopo dei tarocchi suggerisce una giornata ricca di iniziative. L'energia naturale del vostro segno, amante delle sfide e orientato all'azione, trova nel Bagatto un alleato prezioso che incoraggia ad utilizzare tutte le risorse intellettuali e manuali per gettare solide basi a ciò che desiderate realizzare. Il vostro entusiasmo può essere convertito in nuovi progetti o in soluzioni pratiche per affrontare nodi rimasti irrisolti. Il Bagatto invita gli Ariete a riconoscere il proprio valore creativo e ad affrontare tutto ciò che emerge oggi con spirito pionieristico.

Parallelismi con altre culture

In molte culture il tema del Bagatto riecheggia nei miti dell'origine e della trasformazione.

Nella tradizione Yoruba il ruolo dell'Onisegun, il guaritore che mescola le erbe e intreccia le forze della natura, ricorda il mago capace di creare dal nulla attraverso la sapienza e la manualità. Analogamente, nella mitologia indiana, il dio Ganesha protegge i nuovi inizi e rimuove gli ostacoli dal cammino di chi si affida all'azione consapevole. La figura dell'alchimista nella Persia medievale incarna la trasmutazione interiore e il potere di cambiare il destino mediante la propria volontà. In Cina il maestro artigiano Lu Ban, inventore di straordinaria ingegnosità, simboleggia la capacità umana di plasmare la realtà attraverso l'intelligenza e la perizia delle mani. Attraverso questi riferimenti, il Bagatto si manifesta non solo come figura esoterica, ma come archetipo universale del creatore e innovatore.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: agite con creatività e fiducia

L'oroscopo dei tarocchi esorta gli Ariete a cogliere la lezione del Bagatto: oggi è favorevole per trasformare un'idea in azione concreta. Non rinviate iniziative in sospeso, ma lasciatevi guidare dallo slancio costruttivo e dalla fiducia nelle vostre capacità. Create, sperimentate e non temete di sbagliare, poiché anche l'errore può diventare fonte di ispirazione lungo la strada. Mettete a frutto competenze acquisite e siate pronti a utilizzare strumenti nuovi per superare eventuali ostacoli. Nella realtà quotidiana, anche un piccolo gesto o una parola possono avviare cambiamenti significativi; il vero segreto è osare mettere in pratica le proprie intenzioni.