Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, i Pesci sono accompagnati dall’arcano maggiore della Luna, simbolo di mistero, intuizione e profondità inconscia. La Luna nei tarocchi rappresenta tutto ciò che non è immediatamente visibile agli occhi: sogni, illusioni, ma anche la ricchezza dell’universo emozionale, con i suoi chiaroscuri e le sue maree interiori. Questo arcano invita a non aver timore delle zone d’ombra che emergono dal subconscio, a lasciarsi guidare dagli stimoli più sottili dell’anima, accettando che la comprensione profonda di sé spesso si svela solo percorrendo sentieri oscuri e silenziosi.

I Pesci, segno notoriamente sensibile e ricettivo, sentono intensamente la presenza della Luna in questo oroscopo. La giornata di oggi può presentarsi carica di percezioni insolite e stati d’animo cangianti, come riflessi d’acqua che mutano al passaggio del vento. L’arcano della Luna pone l’accento sulla necessità di ascoltare i segnali sottili dell’immaginazione e della sensibilità, affidandosi a una guida interiore che sa riconoscere veli e miraggi senza timore di perdersi. È possibile che emergano ricordi antichi o intuizioni improvvise; lasciando spazio alla riflessione silenziosa, si può attingere a risorse emotive inaspettate.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo lunare permea molte tradizioni nel mondo.

Nella cosmologia Yoruba, la dea Yemọja è associata alle acque profonde e al ciclo lunare, custodendo misteri femminili e poteri di guarigione con la sua presenza che attraversa sogni e confini tra realtà visibile e invisibile. In Giappone, la figura della tsukuyomi-no-mikoto incarna la divinità della Luna capace di guidare i destini umani tessendo storie nei silenzi notturni. Anche la Grecia antica riconosceva in Selene la forza che influenza le maree del cuore e della mente, vegliando sulle trasformazioni interiori degli individui mentre dormono. Nelle fiabe russe, la Luna è spesso messaggera tra mondi, colei che illumina i sentieri degli indovini donando visioni e rivelazioni.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: affidatevi all’intuizione della Luna

L’oroscopo dei tarocchi oggi suggerisce ai Pesci di privilegiare i momenti di calma e ascolto interiore, senza lasciarsi spaventare dalla fluttuazione delle proprie emozioni. Accogliere i segnali della Luna significa permettersi di esplorare zone inesplorate della propria coscienza, spesso fonte di creatività e soluzione ai problemi. Un diario dei sogni o una passeggiata serale possono aiutare a decifrare i messaggi nascosti che affiorano. I Pesci potrebbero scoprire che la serenità arriva più facilmente lasciando andare la necessità di controllo e affidandosi alla corrente delle proprie percezioni. Sarà attraverso questo flusso che emergeranno risposte e ispirazioni, adattando l’innata empatia del segno alle esigenze del momento senza forzature.