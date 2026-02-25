Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, gli Scorpione sono sotto la suggestione dell’arcano maggiore della Morte, simbolo universale di metamorfosi e rinascita. Spesso temuta o fraintesa, questa carta non parla di conclusioni definitive bensì di trasformazioni profonde e transizioni necessarie. Ogni ciclo vitale racchiude la promessa di un nuovo inizio che segue la fine; la Morte rappresenta l’abbandono di ciò che è superato, favorendo la crescita interiore e la liberazione da antiche zavorre. La falce della Morte, nella sua iconografia tradizionale, taglia soltanto ciò che ostacola l’evoluzione, aprendo così varchi a nuove possibilità.

L’oroscopo costruisce attorno a questo arcano un invito a voltare pagina e a guardare al futuro senza paura.

Lo Scorpione trova una forte risonanza nella carta della Morte. L’archetipo scorpionico attraversa elementi di distruzione e rigenerazione, caratteri inscritti nel suo spirito che si riflettono anche nell’oroscopo di oggi. La tendenza ad andare in profondità e a rinnovarsi fa degli Scorpione i veri alchimisti zodiacali, capaci di lasciare andare ciò che appartiene al passato per avvicinarsi a una forma di consapevolezza più pura. Gli equilibri odierni suggeriscono non un annientamento, ma la liberazione dal superfluo: è la fine come premessa di un nuovo ciclo vitale. Questo arcano maggiore sprona a non opporsi al cambiamento, ma ad affrontare ogni mutazione come una chiamata verso una realtà migliore e più vera.

Parallelismi con altre culture

Nel pensiero maya, il ciclo della vita e della morte è rappresentato dal dio Ah Puch, signore del regno dei morti, che veglia sulla trasformazione delle anime e sulla loro rinascita negli altri piani dell’esistenza. Analogamente, per la cultura tibetana la Morte è vissuta attraverso il Bardo Thodol, noto anche come il Libro tibetano dei morti, che interpreta la cessazione come passaggio a nuove esistenze, offrendo insegnamenti sul distacco e l’impermanenza. In Egitto, la figura di Osiride simboleggia il ciclo delle morti stagionali e della resurrezione, garantendo il perpetuarsi della vita attraverso il trapasso. Simili interpretazioni sono ritrovabili nel simbolo della fenice nelle tradizioni dell’antica Persia e della Cina, dove l’uccello si lascia consumare dal fuoco per rinascere dalle proprie ceneri.

Queste prospettive indicano come la trasformazione, pur dolorosa, sia sempre apertura a nuove possibilità esistenziali.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete il distacco per rinascere

L’oroscopo dei tarocchi indirizza un invito a non trattenersi a ciò che appare ormai esaurito. La carta della Morte consiglia di esercitare un distacco mentale e pratico rispetto agli eventi e alle abitudini privi di vitalità. Abbracciare il cambiamento con consapevolezza può offrire occasioni inattese: lasciare spazio alle nuove idee vi consentirà di rinnovare le energie e scoprire talenti dimenticati. Può essere utile dedicare alcuni momenti della giornata alla meditazione sul concetto di impermanenza, per favorire una maggiore serenità nell’affrontare le transizioni.

Ricordate che ogni fine porta con sé il seme di una nascita e che la capacità di accogliere il nuovo con coraggio distingue gli Scorpione più maturi. Non resistete, dunque, a ciò che deve tramontare: in questo oroscopo si cela la promessa di una rinascita autentica.