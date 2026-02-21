Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 21 febbraio 2026, il segno del Cancro viene attraversato dall’influenza profonda della Luna, arcano maggiore che rappresenta il regno dell’inconscio, delle emozioni mutate e dei segreti celati tra le pieghe della notte. La Luna nei tarocchi rivela un paesaggio onirico attraversato da corridoi d’acqua e sentieri poco illuminati, simbolo delle intuizioni che emergono all’improvviso, delle paure sotterranee pronte a riaffiorare e dei desideri difficili da decifrare alla luce del sole. Essa suggerisce un viaggio interiore, dove lasciarsi guidare dall’istinto e dai sentimenti risulta più saggio che cedere all’ansia della ragione.

I Cancro, segno d’acqua per natura profondamente sensibile, sperimentano oggi una consonanza quasi magnetica con la carta della Luna. Il vostro oroscopo vi concede la possibilità di accogliere le sfumature dell’anima senza giudizio, permettendo che anche le emozioni più sfuggenti abbiano diritto di parola. Potrete avvertire con maggior forza i desideri rimossi, ma anche le incertezze: non sarà un momento da temere, quanto piuttosto un’occasione per trasformare la vulnerabilità in una raffinata bussola emotiva. Sotto questa influenza, le relazioni assumono un tono più silenzioso e ricco di sottintesi, mentre la creatività si nutre proprio di ciò che non è del tutto svelato.

Parallelismi con altre culture

La Luna occupa una posizione centrale nei miti e nelle credenze di molti popoli. Tra gli Yoruba dell’Africa occidentale, l’Orisha Yemanjá, madre delle acque e protettrice delle emozioni, richiama per il Cancro la necessità di ascoltarsi e di lasciar fluire ciò che non trova facile parola. In Giappone, la festa dello Tsukimi celebra la contemplazione della luna, simbolo di bellezza effimera e mistero, pratica che invita ad accogliere la mutevolezza del sentimento senza volerlo fissare in una forma definitiva. Nell’antica Grecia, la dea Selene era vista come portatrice di sogni e rivelazioni notturne, governando sugli stati d’animo fluttuanti e sull’immaginario che nasce nell’intimità della notte.

Anche tra i nativi americani, come nelle tradizioni dei Lakota, la luna veniva onorata tramite riti che favorivano l’armonia tra mondo visibile e invisibile, sottolineando l’importanza della connessione profonda con i moti dell’anima più silenziosi ma potenti.

Consiglio delle stelle per i Cancro: fidatevi delle vostre percezioni sottili

L’oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di accogliere la lezione della Luna, concedendovi di esplorare i vostri pensieri senza pretendere risposte immediate o definitive. Prendete tempo per ascoltare i sogni, riflettere sui simboli che popolano la vostra immaginazione e annotare su un taccuino le sensazioni che ricorrono più spesso oggi. Un momento di silenzio o di meditazione può favorire l’emersione di intuizioni preziose, aiutandovi a chiarire dubbi o a sciogliere piccole paure che vi accompagnano.

Ricordate che non tutto deve essere subito chiaro: i passaggi più profondi spesso hanno bisogno del loro ritmo per integrarsi in voi. La Luna insegna che la saggezza si manifesta grazie alla pazienza e alla fiducia nel ciclo naturale delle emozioni, lasciando che il loro flusso porti consiglio e quiete.